Контекст

Текущий исторический момент трагически складывающихся отношений между Украиной и Россией вполне объяснимо определяет болезненно ревностное отношение этих стран к любым резонансным действиям друг друга и проецирует нескрываемое злорадство каждого из некогда близких народов по отношению к проблемам оппонента.

Украина – всенепременный объект бесконечно ожесточенного обсуждения и клеветнического осуждения во властных коридорах и в телестудиях северного соседа, а также в спичах российских глашатаев на международных саммитах. В свою очередь, наша страна вынуждена сопротивляться вероломной гибридной агрессии со стороны РФ на военном, информационном, идеологическом, и дипломатическом фронтах. Поэтому и для Украины крупнейшее государство мира находится в фокусе повышенного внимания.

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"Спорт вне политики" и имперский цинизм

Чтобы там нынче истерично не провозглашали российские идеологи и не утверждали хитроумные спортивные чиновники международного уровня, совершенно очевидно, что спорт никогда не был и не будет вне политики, ибо, откровенно говоря, её специфической частью является со всей очевидностью. Спортивные победы всегда имеют политический подтекст, ибо приковывают массовое внимание и порождают у сограждан триумфаторов чувство национальной гордости, которые политики способны использовать для своей популяризации.

Та же Россия на Олимпийских играх в Сочи 2014 года явственно продемонстрировала, что конкретно для неё достижение и осознание своего формального этнического превосходства над иными народами (пусть – лишь только в спорте и с помощью мошенничества - масштабного применения допинга российскими спортсменами) является одной из важнейших целей и базовой идеологической доктриной (очень, к слову, схожей с пониманием значения спорта Адольфом Гитлером на играх 1936 года в Берлине). Собственно говоря, вскрывшаяся на сочинской Олимпиаде допинговая язва, продолжает процветать в России и по сей день, периодически провоцируя новые грандиозные разоблачения, и лишая многих "прославленных" российских атлетов права на участие в международных состязаниях.

На зависть Геббельсу

Вынужден принести извинение за использование, вероятно, крайне жесткой исторической параллели, но, как говорится, из песни слов не выкинешь: с современным агитационно-пропагандистским прессингом российских провластных СМИ (а иных на евразийских широтах просто нет), может сравниться разве что крайне агрессивная стратегия масштабных информационных манипуляций виртуоза демагогии, вздорных обвинений и шельмования – министра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха - Пауля Йозефа Геббельса. Как печально известному соратнику фюрера была свойственна в прошлом, так и современным российским пропагандистам доступна сейчас - выдающаяся способность сделать из мухи слона и затем перевернуть иллюзорного великана с ног на голову так, чтобы даже в произошедших стихийных бедствиях были виноваты фантомные враги "империи".

Евро – 2020

Вот и проходящий с годичным опозданием из-за эпидемии коронавируса "аполитичный" футбольный Евро-2020 стал причиной для истошного злопыхательства многочисленных великодержавных экспертов, доведенных до бешенства футболками игроков национальной сборной Украины с нанесенными на них очертаниями международно признанной территории нашей страны (с Крымом, Донецком и Луганском) и традиционными казацкими лозунгами "Слава Украине! – Героям слава!".

Что только не городят всевозможные тенденциозные политологи, аналитики, комментаторы, традиционно целенаправленно – по кремлевским лекалам будоража весьма заносчивое по содержанию и инертное по форме общественное мнение россиян! Общая направленность подобных информационных вбросов уже привычна и сводится к тому, что Украина – провокатор, правонарушитель, агрессор, поработитель народов, покровитель нацистов, предатель, похититель "исконно русских земель", реакционное антидемократическое псевдогосударство и т.д., и т.п. Ну, в общем, всё относительно привычно - в рамках основных тезисов методичек, составленных на Лубянке. Но с учетом конкретных околофутбольных обстоятельств.

Хотя, конечно – это нужно признать, адекватно настроенных и более-менее объективно высказывающихся на заданную тему авторов среди российских спикеров разных мастей стало значительно больше, чем это было еще совсем недавно…

Однако, всё же, чем из самых крупнокалиберных орудий, оглашая суматошными залпами весь мир, обстреливает форму наших футболистов, пропагандистская артиллерия Путина? Насколько прицельны эти выстрелы по надуманным целям, с учетом того обстоятельства, что несмолкающую уже долгое время канонаду приходится слышать и гражданам Украины?

Предлагаю тезисно пробежаться по рытвинам, которые, рикошетом от беспримерной глупости идеологического рвения, вспахали в недрах международного имиджа России небоеспособные снаряды имперского цинизма… А заодно пройдемся и по популярным российским мифам – страшилкам об украинском мракобесии и попробуем внести свой скромный вклад в их развенчание.

Милитаризм и политика

Национальный статус сборной команды любой страны, а также гимн и флаг, которые сопровождают её выступление на спортивном форуме – это уже политические факторы. А с учетом того обстоятельства, что эти же атрибуты официально используются и в армиях любых государств, они неизбежно приобретают и косвенный милитаристский подтекст. К тому же, тексты многих национальных гимнов весьма воинственны. Послушайте хотя бы "Марсельезу"!

Поэтому все претензии такого плана к лозунгу "Слава Украине! – Героям слава!" просто смехотворны. Как и легкая, ничего не меняющая по сути, компромиссная уступка УЕФА (в виде запрета размещения на форме украинской команды словосочетания "Героям слава!") требованиям России, которые, вероятно, были относительно доходчиво сформулированы футбольным чиновникам "Газпромом" - одним из спонсоров европейского футбольного союза.

Нацистская символика

Одной из наиболее часто формулируемых претензий российских комментаторов к упомянутому приветственному лозунгу на украинской форме, является утверждение о его нацистской природе.

Однако исторические факты со всей очевидностью отвергают подобный тезис. Девиз "Слава Украине!" был широко распространен в Украине, начиная с революционного периода 1918-21 годов и в связи с основанием УНР. Но еще во второй половине 19 века он упоминался, в частности, в стихотворениях Тараса Шевченко "До Основ'яненка", Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна", в драме "Гетман" французского литератора Поля Деруледа.

Вторая часть лозунга в казацкой среде в разное время имела различные вариации: "По всей земле слава", "Украине слава", "Казакам слава", "Гетману слава", "Навеки слава", "Вождю слава", "Героям слава" …

Относительно окончательное официальное признание приветствие "Слава Украине! – Героям слава!" приобрело решением 2 Великого сбора украинских националистов в начале апреля 1941 года – путем заимствования традиционного клича Лиги украинских националистов - одного из основателей ОУН.

Широкую распространенность подобная конструкция этнокультурного лозунга среди казаков имела едва ли не повсеместно, независимо от того, на территории какой конкретно страны проживали "вольные люди". На предлагаемом фото можно убедиться, что аналогичное приветствие с давних пор и по сей день характерно и для славящейся казацкими традициями российской Кубани.

Фашизм и коллаборационизм

Сейчас - не об оправданиях, а об объективности и исторической справедливости… Последовательным почитателям победы над фашизмом, к которым я смею относить и себя, не стоит демонизировать украинских националистов периода второй мировой войны. Для них СССР никогда не был Родиной, Советская власть - желанной и даже терпимой, а принудительное нахождение в "братском союзе" социалистических республик обоснованно представлялось истинным порабощением украинского народа. К тому же, очевидно жестокое отношение "победившего пролетариата" к украинскому крестьянству, целенаправленное уничтожение национальной интеллигенции и культурной идентичности, голодомор и бескомпромиссные расправы с украинскими патриотами – всё это, если быть откровенным, при сходных обстоятельствах всколыхнуло бы национально-освободительное движение любого свободолюбивого и бессовестно притесняемого народа. Сложно было ожидать, что потомки вольных, воинственных казаков будут безропотно сносить унижения и фактический геноцид украинцев. Бесчеловечная политика военного коммунизма, "железная" диктатура пролетариата, "красный террор", многомиллионные жертвы сталинского культа личности… Коммунизм в большинстве цивилизованных стран приравнен к фашизму и считается сопоставимой с ним преступной тоталитарной идеологией.

У украинских националистов никогда не было ни единого резона защищать Советскую власть – они всегда были её непримиримыми врагами. И когда у ненавистного СССР появился иной могущественный противник в лице гитлеровской Германии – отдельные представители украинских националистических организаций сочли возможным ситуативно солидаризироваться с немцами во имя возможной перспективы обретения Украиной независимости и её освобождения от коммунизма. Стратегически такое решение можно понять. Но насколько оно было политически, исторически и этически допустимым – здесь сложно сформировать однозначное суждение. Всегда не просто выбирать между двух зол… Очевидно, что без внешней поддержки Украина не имела никаких шансов освободиться от советского бремени. Союз никого бы не выпустил из своих крепких объятий и не прощал непокорности. Более поздние события Венгерского восстания 1956 года и Пражской весны 1968 года – тому явные свидетельства.

Что же касается доказанных военных преступлений периода Второй мировой, квалифицированных международным правом – за их совершение должны отвечать представители всех противоборствующих сторон, независимо от мотивов и обстоятельств намеренного совершения злодеяний: существуют незыблемые нравственные границы, за пределы которых переступать непозволительно никому…

Вместе с тем, те же большевики всегда были изрядно лицемерны, периодически обвиняя своих идеологических противников в каком-либо предательстве. Поскольку сами они никогда не отличались чистоплотностью в поступках. Например, в 1918 году, ценой потери огромных территорий империи и в целях собственного закрепления на вершине её политической власти, подписали предательский Брестский мир с противниками России - "Центральными державами".

Следует отметить, что те же украинские националисты увидели в гитлеровской Германии потенциального союзника только тогда, когда СССР перестал быть главным стратегическим партнером фашистов, а Сталин – искренним поклонником Гитлера. А ведь до 1941 года советских коммунистов и нацистов связывали крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество. В период с 1935 по 1939 годы нацистское правительство и банки Германии предоставили Союзу кредиты на общую сумму до 600 миллионов марок.

Как-то в среде российских национал-патриотов принято "стеснительно" игнорировать детали печально известного "пакта Молотова — Риббентропа" 1939 года о "территориально-политическом переустройстве" в Восточной Европе. Тогда советские и фашистские войска сообща подавили польское сопротивление, а 22 сентября 1939 года отметились совместным парадом в, на тот момент – польском, Бресте (Брест-Литовске). Схожий парад в октябре того же года прошел во Львове.

В конце 1939 года недалеко от Мурманска была обустроена немецкая военно-морская база "Норд", предназначенная для обслуживания фашистского флота, опора на которую позволила Германии весной 1940 года легко захватить Норвегию и Данию, готовить военные операции против Англии.

К 1940 году СССР при снисходительном одобрении фашистов "разжился" Прибалтикой, Бессарабией, Северной Буковиной и частью территории Финляндии.

СССР не только активно снабжал фашистов сырьем, сельскохозяйственной продукцией, золотом, но и закупал для Германии, а также транспортировал по своей территории товары европейских стран с антигитлеровской позицией, государств Тихоокеанского бассейна, Ближнего Востока.

В 1939 – 1940 годах уровень советско-фашистского сотрудничества был настолько велик, что страны даже открывали друг другу "конструкторские секреты" производства военных самолетов: советские авиастроители побывали на заводах Мессершмитта, Юнкерса и Хейнкеля, а немцы посещали советские авиационные производства.

Параллельно Сталин и его окружение маниакальными репрессиями истощили кадровый потенциал и подорвали дух Красной армии в предвоенный период, расхолодили "дружественными" заискиваниями перед нацистами.

Все эти обстоятельства - вредительские действия Советской власти в итоге едва не привели к сокрушительному разгрому войск СССР армией Вермахта уже в 1941 году. Если трезво оценивать эти исторические реалии с позиций интересов советского народа, как можно объективно ответить на вопрос о том, кто же являлся истинным, вероломным предателем таких интересов? Зачем оглядываться по сторонам и лукаво искать причину всех бед не в тоталитарной скверне, втянувшей в пучину своих злодеяний огромную социалистическую державу и перемоловшую миллионы жизней, а в тех, кто искренне пытался освободиться от неё?

"Чья" Киевская Русь?

Да-да, всевозможные остро политические рассуждения, очередной виток которых был инициирован российской пропагандистской истерией по поводу всё тех же украинских футболок и подхвачен обывательскими пересудами в социальных сетях и на популярных сайтах, не преминули затронуть "седую древность" …

Понятно, что россиянам очень близко кажущееся логичным и симпатичным определенное лексическое соответствие между понятиями "Русь", "Россия" и "русский", которое даёт нашим соседям условные основания претендовать на "приватизацию" Киевской Руси, истории восточных славян и заодно поглотить украинскую этническую идентичность. Но здесь, пожалуй, далеко не всё так очевидно.

Возможно, для кого-то может стать откровением, что в ст. 1 "Русской правды" "русин" и "словенин" указаны представителями диаметрально противоположных по статусу социальных слоев Киевской Руси. В "Повести временных лет", а также в Новгородской первой летописи, которая описывает призвание варягов на славянские земли, "русь" отмечен, как один из народов среди варягов, "которые жили за морем" (кстати, на финском языке, например, шведы до сих пор называются "роутси", а в исландском языке они же именуются Róþsmenn). Именно к русам в "Сказании о призвании варягов" (862 г.) отправились "чудь, словене и кривичи" для приглашения Рюрика на славянские территории Восточной Европы в качестве князя. Собственно говоря, именно такие выводы подтверждают византийские и западноевропейские летописи, которые идентифицируют русь как шведов или "норманнов".

В Киевской Руси проживали народы различного этнического происхождения: в разное время государство населяли славянские этносы - словене и кривичи, а также финские племена - чудь, меря, весь, мурома, мещера, покоренные племена полян, древлян, северян, радимичей, хорватов, тиверцев, уличей, ну и варяги - русы.

Таким образом, что такое "Русь"? Это – этноним, название народа – скандинавского племени, с течением времени преемственно трансформировавшееся в наименование государства, в котором жили много народов. Рюрик создал первое централизованное государство на территории славянских племен, он и его потомки достаточно эффективно его расширяли, сделали могущественным. Поэтому понятие "Русь", происходящее от названия соплеменников Рюрика, стало доминирующим, именующим всё государство, наиболее употребительным в летописях и в итоге вернулось к исходному значению этнонима, но теперь стало охватывать своим содержанием не только варягов, но и всё население Руси ("русины", "рутены", "россияне"), среди которого славяне составляли лишь определенную часть (и никто не сможет объективно указать, какую именно).

Само же название скандинавского племени "русь", исторически "перешедшее" и Руси, и России, и русским, по мнению одних исследователей произошло от финского слова "руотси/роотси", означающего "Швецию", а на взгляд других ученых его этимология производна от прибалтийско-финского "ruotsi", "rōtsi" — "люди с побережья Roþrin" …

Стоит, вероятно, отметить, что название (топоним) "Украина" (и даже не имеет значение его происхождение: от слова "окраина" - "пограничная территория" или "край, країна" - "родная земля") впервые упоминается на старославянском языке в "Киевских летописях" 1187 года, а название "Россия" ("Росия") – в середине X века - в сочинениях византийского императора Константина Багрянородного "О церемониях" и "Об управлении империей" - как греческая транскрипция названия "Русь", а не самостоятельный топоним.

О чем всё вышесказанное свидетельствует? Да лишь о том, что понятие "Россия" преемственно производно от "Руси" (как частное следствие от общего причинного источника), но не тождественно ему, а историческая наука противоречива и объективно не способна дать однозначные ответы на вопросы, связанные с происхождением (этногенезом) украинского и русского народов, берущих свое начало в разнообразной этнической среде Киевской Руси. И любые утверждения в этой области всегда будут носить характер относительности и недостаточной обоснованности.

История Крыма, Хрущев, крымский референдум и косовская аналогия

Пожалуй, так часто, как это имело место после подлой аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, на просторах 1/6 части суши фамилию Хрущев упоминали разве что после его известного доклада о культе личности Сталина на 20 съезде КПСС в 1956 году.

Вот и сейчас закономерное присутствие Крыма в составе территории Украины, очерченной на футболках национальной сборной команды нашей страны, вызвало неадекватно гневную реакцию у российских ура-патриотов и очередную порцию нелицеприятных упоминаний Никиты Сергеевича.

Друзья, ну не дарил Хрущев Крым Украине – хватит уже верить в нелепые сказки. Внутренние территории СССР многократно дрейфовали между советскими республиками, исходя из хозяйственной и политической целесообразности, и это было обычной советский практикой. В 1954 году, всего лишь полгода находившийся во главе КПСС Хрущев, не только не был фактическим руководителем советского государства, но даже не являлся общепризнанным авторитетом – неформальным лидером в партийных кругах. Реально страной еще управляли влиятельные деятели сталинского режима - Ворошилов, Маленков и Молотов. Подписи Хрущева нет ни на одном документе, связанном с вопросом передачи Крыма. Более того, на заседании ЦК КПСС в январе 1954 года, обсуждавшем "крымскую тему", Никита Сергеевич отсутствовал, а итоговое постановление заверил своим росчерком Георгий Маленков. Хрущев был инициатором, но отнюдь не движущей силой этого решения.

Сама передача полуострова была оформлена Постановлением Верховного совета РСФСР от 5 февраля 1954 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, Законом СССР от 26 апреля 1954 г., а затем – в новых Конституциях: союзной (1977 г.) и республиканских (1978 г.). Какие еще могут быть вопросы о легитимности изменения республиканской юрисдикции Крыма?

Зачем Крым был передан Украине? А как было поступить с территорией, покрытой засушливыми степями и послевоенными руинами, где царствовали голод и запустение, которая физически и экономически не могла содержаться РСФСР, не имеющей непосредственной связи с Крымом по суше? Это решение было просто абсолютно логичным и фактически неизбежным. Иначе Северо-крымского канала, в итоге преобразившего Крым, но стоившего Украине затопленными территориями, тысячами уничтоженных деревень и огромными расходами республиканского бюджета, просто на было бы. А 300-летие Переяславской рады стало "красивым" идеологическим подтекстом к событию - пропагандистские эффекты всегда были в цене в стране Советов.

Вопрос "чей должен быть Крым в соответствии с "исторической справедливостью"?" не имеет под собой никакого разумного основания. Какой здесь может быть ответ? Необъятного космоса, всего прогрессивного человечества, тавров, греков, киммерийцев, скифов, готов, гуннов, хазар, византийцев, турок, татар, русских или украинцев… Полуостров всю свою историю бесконечно являлся предметом распрей между различными народами и переходил из рук одних завоевателей в другие. Какая уж тут логика и справедливость, построенные на крови и грабежах? Речь может идти лишь о правомерности обладания Крымом… И здесь юридически легитимным владельцем полуострова может быть лишь государство, которое на законных основаниях включало его в свою суверенную территорию к моменту наступления "цивилизованной эпохи" международного признания нерушимости границ государств. Это время, к счастью, наступило, но, как видим, не все готовы с этим смириться…

Пророссийский референдум в Крыму – это фейк, не имеющий ничего общего с правомерной официальной процедурой. Украина – унитарное государство, ст. 73 Конституции которого определяет, что "исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины". Никаким иным образом этот вопрос не мог легитимно подниматься и разрешаться. Кстати говоря, Конституцией РФ право субъектов федерации на сецессию (выход из её состава) не предусмотрено. Почему же, интересно?

Наконец, аналогии с ситуацией в Косово… Косовский прецедент, действительно, является своего рода противоречивым "ящиком Пандоры" для международного права. Но у этого уникального случая, действительно присутствуют специфические обстоятельства, установленные в заключении Международного суда ООН от 22.07.2010 г., которые сделали такой прецедент возможным вопреки традиционным канонами международного права. Прежде всего – это: фактическая мононациональность населения Косово (92 % населения - албанцы); кровопролитная война косоваров с метрополией за независимость; доказанные факты этнических чисток и совершения преступлений против человечности в отношении народа Косово; невозможность окончательно разрешить конфликт мирным путем, когда отделение - наиболее эффективный способ предотвращения будущих кровопролитных конфликтов. Очевидно, что ничего подобного в крымской ситуации не было и не могло быть. А вот, что действительно имело место – фантазии, "хотелки" и вероломство российской политической элиты.

Итог: Слава Украине!

На самом деле, если российские политики и пропагандисты своим клеветническим демаршем против формы нашей сборной, пытались максимально унизить и опорочить Украину и её национальную команду, то добились они прямо противоположного – привлекли масштабное международное внимание к украинскому государству и "крымскому вопросу". А экипировка желто-синей команды стала и вовсе популярной среди участников европейского первенства и болельщиков из разных стран. И чем удачнее будет играть на полях Евро наша футбольная дружина, тем очевиднее будет глупость российского недовольства и благотворный для Украины информационный резонанс от него.

Пока мы достойно противостояли Нидерландам и в трудной борьбе обыграли Северную Македонию. Идем по нарастающей! Слава Украине!

P.S. Неужели кто-либо реально возьмется утверждать, что спорт – вне политики?!

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