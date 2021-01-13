"Война не испугала тебя, а болезнь – забрала". История последней битвы майора ВСУ Баженова

"...На кладбище было холодно, шел снег, были родные и друзья, священник говорил простые мудрые вещи, и в какой-то момент, перед тем, как побратимы должны были дать тройной залп, неожиданно выглянуло солнце. Яркое и теплое, оно согрело всех. Это был знак, что Мирослав ушел в лучший мир, навеки оставшись ангелом-хранителем для своей семьи. Но и в жизни он был человеком светлым, незаурядным. Людей такого качества очень не хватает нашей Украине".

Эти слова общественная активистка Наталья Лютикова написала в память о майоре ВСУ Мирославе Баженове. Мужественном воине, защитнике Украины, жизнь которого отобрала не пуля врага, а коварная и неумолимая болезнь.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Мирослав Владимирович Баженов родился 13 ноября 1986 года в Астраханской области (Россия) в семье военнослужащих. Однако в закрытом военном городке Капустин Яр-1 прошел только первый год жизни маленького Мирослава: когда его маму перевели на новое место службы, в Украину, вся семья переехала в город Прилуки на Черниговщине. Именно его Мирослав всегда считал своей малой родиной.

"Всю свою сознательную жизнь я связываю с родным городом Прилуки Черниговской области, городом, в который я влюблен, со своей интересной историей и традициями", – вспоминал сам Мирослав в автобиографии.

Он с детства знал, кем станет, когда вырастет. Поэтому после школы отправился в Черниговский военный авиационный лицей с усиленной военно-физической подготовкой, который окончил в 2004 году.

"Вы можете спросить меня, почему я выбрал путь военного. На самом деле ответ прост. Защита Родины – это семейная традиция нашего рода. Я сознательно выбрал стезю офицера Вооруженных сил Украины, следуя жизненному пути моих предков. Мой прадедушка, дедушка и отец были офицерами, в свое время они защищали эту страну от реальных и потенциальных врагов. Поэтому о выборе будущей профессии я даже как-то особо и не задумывался", – рассказывал Мирослав.

С детства мальчика манило небо. И после завершения лицея он планировал выучиться на летчика в Харьковском университете Воздушных сил имени И.М. Кожедуба. Однако на пути к достижению цели стало искривление носовой перегородки: этот несущественный на земле недостаток в небе мог стать для будущего летчика большой проблемой. Поэтому в конце концов юноша остановил свой выбор на факультете зенитных ракетных войск.

"Факультет зенитных ракетных войск" – здесь уже что-то интересное, какие-то огромные ракеты, сбивают самолеты, офицеры такие в крутых беретах с мужественными лицами, вселяют уверенность... Еще говорят, что этот факультет тоже славится своими выпускниками, высоким уровнем подготовки и профессионализма... Сутки – и решение принято: "Не летаю и другим не даю", – так описывал процесс выбора будущей профессии Баженов.

Университет юноша окончил с отличием. Кроме знаний, как вспоминал сам, обрел там и друзей, которые остались с ним на всю жизнь, с которыми мог разделить как радость, так и беду.

По распределению Мирослав попал в Херсон, в 208-ю зенитную ракетную бригаду (в/ч А1836) – начальником расчета-офицером наведения 5-го подразделения части. Уже через два года молодой и ответственный военный пошел на повышение и стал оперативным дежурным командного пункта бригады.

"Приказы, постановления, нюансы боевой работы на КП, изучение новых образцов ВВТ (вооружения и военной техники. – Ред.), все новое, все интересное... Все закрутилось по-новому, как-то по-настоящему. Многим я обязан этой работе, опыт колоссальный на всю жизнь. На этой должности прослужил я достаточно длительное время, вплоть до конца 2017 года. На этой должности встречал и аннексию Крыма, и начало войны на Донбассе", – вспоминал в автобиографии Мирослав.

Начало смутных времен, когда в мирную Украину пришла война, Мирослав наблюдал чуть ли не из эпицентра событий: херсонские военные одними из первых увидели настоящую цену "братской любви" россиян.

"Как сейчас помню, объявление мобилизации, боевая тревога, сбор полного боевого расчета на КП бригады, все по-настоящему. Разве мог я еще полгода назад представить, что такое может случиться в нашем государстве... Какой-то когнитивный диссонанс творился в моей голове первые дни, просто какой-то ужас. Тем более – кто? Те, кого всю жизнь считали братьями и друзьями – какой-то сюр... Наша бригада оказалась еще и в прифронтовой зоне, ведь подразделения части размещены почти по всему югу Украины.

В наше оперативное подчинение в короткий срок были приняты подразделения Воздушных сил и из других регионов страны, организовано взаимодействие с другими видами Вооруженных сил. Воздушная разведка велась круглосуточно. Мы наблюдали за передвижением воздушных и морских объектов с территории РФ в Крым. Происходил настоящий захват, иначе не назовешь. На условной линии разграничения с АР Крым постоянно возникали провокационные действия со стороны "зеленых человечков": то рядом с границей пролетят, то технику к линии подгоняют... Все время держали в напряжении", – вспоминал Баженов.

На восточный фронт российско-украинской войны Мирослав Баженов впервые попал в августе 2015 года, в составе 201-ой зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика. Хотя рвался на войну с самого начала.

"В состав подразделения попал по собственному желанию, нашей частью была получена телеграмма, о том, что в в\ч А 2183 нужны пять офицеров. Решение принял, не раздумывая. Пробовал попасть на Донбасс и раньше. В 2014 году пытался присоединиться к добровольческим батальонам, в частности к "Донбассу", у некоторых моих знакомых это получилось, но мне как-то не везло", – делился воспоминаниями Баженов.

В ту, самую первую ротацию на войну, военный выполнял задачи по непосредственному прикрытию и наземной обороне подразделения, к которому был прикомандирован. В последующие же ротации, в 2017-2018 годах, Баженов ездил на Донбасс уже с побратимами из родной части как начальник разведки штаба.

"Задания были весьма специфические, выполнялись в составе научной группы, больше ничего сказать не могу. Есть что вспомнить – не о чем рассказать", – скупо, как и подобает разведчику, комментировал свой военный путь Баженов.

Молодой офицер верил, что отдаст армии всю свою жизнь. Однако судьба распорядилась иначе: вместо того, чтобы продолжать воевать с внешним врагом, Мирослав вынужден был вступить в неравный бой с собственной тяжелой болезнью.

О страшном диагнозе – остром первичном миелофиброзе – Баженов узнал случайно. Тогда, 4 года назад, они с женой ждали рождения второго ребенка. И Мирослав по рекомендации врачей пошел сдать кровь – на случай, если роды будут проходить с осложнением. Так выяснилось, что кровь – поражена. А потом был установлен окончательный диагноз.

Анализы, исследования, обследования, надежда, чередующаяся с отчаянием... И мучительные размышления, которые в конце концов заставили Мирослава принять, как признавался он сам, одно из самых тяжелых решений в его жизни: поставить крест на военной карьере и уволиться из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. В октябре 2018 года, после долгих колебаний, майор Мирослав Баженов закончил военную службу.

Лечение острого первичного миелофиброза – это сложно, рискованно и очень дорого. Людям с таким диагнозом нужна трансплантация костного мозга, в котором рождаются клетки крови. Эта операция, не гарантирующая полного выздоровления пациента, вдобавок требует еще и длительного подготовительного периода. И пяти, а то и шестизначных сумм в международной валюте.

"За почти 4 года с момента установления диагноза до проведения трансплантации у меня было время для того, чтобы тщательно подготовиться. Мне казалось, что я просчитал все на 10 шагов вперед: я уволился из рядов ВСУ по состоянию здоровья, оформил пенсию, получил страховку и квартиру как инвалид войны 1-й группы, и даже успел сделать в ней ремонт.

Это было необходимо, ведь после пересадки человеку еще долгое время приходится принимать препараты, подавляющие иммунитет. И очень важно в это время находиться в чистом, сухом помещении, без грибков и пыли. Ведь в такой период – это смертельно опасно! Собирал копеечку к копеечке, и делал все, чтобы мои проблемы не коснулись других. Если бы все было хорошо, то мой план бы сработал и большинство из вас так никогда бы и не узнало, с чем пришлось столкнуться мне и моей семье! Но обстоятельства оказались сильнее", – написал Баженов, когда понял: без посторонней помощи ему не справиться.

Первую трансплантацию костного мозга от неродственного донора – 19-летнего парня из Германии – Мирославу Баженову провели 6 ноября 2019 года в Турции. Однако она не дала ожидаемого результата, поэтому в апреле 2020-го медики провели пересадку повторно.

И на два месяца Мирослав, его семья и друзья поверили: битва за его жизнь наконец выиграна. Но потом самочувствие мужчины резко ухудшилось – и вместо того, чтобы вернуться домой, с июля он оказался в стерильном боксе гематологического отделения. Впереди были долгие месяцы борьбы и мечты наконец обнять двух своих доченек, которых не видел целый год.

Обе трансплантации, проведенные Мирославу, оплатило государство. Но сопутствующие расходы и дополнительные траты из-за осложнений после второй операции его семья вынуждена была взять на себя. По состоянию на декабрь 2020 года турецкая клиника выставила семье Баженовых счет в 63 тысячи евро. Именно поэтому Мирослав с женой и были вынуждены просить о помощи у неравнодушных украинцев: собственные ресурсы они давно исчерпали.

"Только с вашей помощью я смогу преодолеть последнюю ступеньку к выздоровлению!" – до конца надеялся Баженов.

Но не судьба. Несмотря на все усилия, несмотря на то, что историей Баженова и сложной ситуацией, в которой оказался он и его семья, прониклись тысячи неравнодушных – выиграть свою последнюю битву он так и не смог. Вечером 7 января сердце воина остановилось. Ему было всего 34.

"Ты был светлым, честным и умным. Так жаль, но чуда не произошло... Война не испугала тебя, Майор. Ты достойно, как воин, защищал свою страну, а вот болезнь, с которой ты так боролся, – забрала тебя... Царствие небесное", – написала о Баженове волонтер Иванна Поровская.

"Мирослав останется в наших сердцах навсегда. Очень хороший был человек, друг и коллега. Таких офицеров, как Мирослав – нету. Он всегда видел свет даже там, где была сплошная тьма. Он был очень положительным. Всегда помогал в трудную минуту. Мне чрезвычайно сложно поверить в то, что его больше нет с нами. Как будто совсем недавно говорил с ним – и, как всегда, слышал только позитив. Его голос до сих пор в моей голове. Помним, любим, скорбим", – вспоминал об ушедшем друге Владислав Созонов.

Кроме мечтаний о небе, у Мирослава Баженова с детства была еще одна страсть: история. Любовь к ней привил внуку дедушка, которого сам мальчик считал человеком-легендой. С детства Мирослав слушал воспоминания деда Бориса о Второй мировой, обороне Кавказа, освобождении Кубани и Крыма, ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, участником которой тот был, – и о неисчерпаемом героизме и доблести украинского народа. Благодаря дедушке Мирослав взялся изучать историю и культуру родного края. Активно участвовал в исторических форумах и конференциях, искал правду о Второй мировой в архивах, вместе с единомышленниками из Херсонского краеведческого музея занимался восстановлением и воспроизведением одежды, оружия и быта периода казачества, участвовал в различных фестивалях и реконструкциях. Уже начав военную карьеру, Мирослав Баженов в 2016 году поступил в магистратуру исторического факультета Херсонского государственного университета – и даже начал писать свои первые исторические и военно-патриотические статьи...

А еще Мирослав Баженов мечтал создать в родных Прилуках музей истории АТО – чтобы сохранить воспоминания о современной войне уже для своих внуков.

Осуществить мечту не успел. Впрочем продолжить его дело пообещали его друзья.

"Покойся с миром, друг. Мы завершим твое дело жизни – сделаем музей АТО в Прилуках", – пообещала волонтер Наталья Лютикова. И инициировала сбор экспонатов для будущего музея.

Накануне смерти Мирослава Баженова в турецкую клинику, в которой он лечился, наконец была доставлена партия дефицитных и очень ценных противовирусных препаратов общей стоимостью почти 8 тысяч евро. Их Мирослав ждал около полугода. После его смерти жена, Баженова Ирина, передала эти лекарства людям, которые сейчас проходят такой же сложный путь, который прошел ее муж. С надеждой, что им это лекарство действительно спасет жизнь.