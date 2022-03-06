"Врачи без границ" навали катастрофической ситуацию в Мариуполе: нет воды, электричества и отопления

Гуманитарная ситуация в Мариуполе Донецкой области катастрофическая. Из-за войны РФ против Украины в осажденном оккупантами городе нет воды, электричества, отопления, атысячи жителей остаются отрезанными от остального мира.

Об этом сообщила организация "Врачи без границ" (MSF) на официальном сайте. Как рассказала координатор MSF по чрезвычайным ситуациям в Украине Лоран Лигоза, у многих людей в Мариуполе осталось очень мало еды.

Более того: интернет и телефонная связь отключены. От обстрелов пострадали множество зданий, в том числе жилые дома, больницы, школы, супермаркеты.

Доставить в город гуманитарную помощь пока не представляется возможным. "Мы разговаривали с одним из наших сотрудников по спутниковому телефону в пятницу и субботу [4 и 5 марта], и он рассказал, что люди буквально вынуждены жить за счет снега. Поэтому мы опасаемся за безопасность наших сотрудников, а также тысяч других лиц, оказавшихся в такой ужасной ситуации", – заявила Лигоза.

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Она также подчеркнула: принципом человечности является возможность для мирного населения бежать, когда бушует война.

"Гражданские лица, вовлеченные в конфликт, должны быть защищены", – отметила представительница "Врачей без границ".

"Мы занимаемся медициной на востоке Украины уже восемь лет, и сейчас, когда люди нуждаются в нас как никогда, мы их не бросим. В Украину прибывает больше сотрудников для оказания экстренной медицинской помощи", – добавила Лигоза.

Напомним:

мэр города Вадим Бойченко сообщал, что украинский Мариуполь находится в блокаде, в эвакуации нуждаются порядка 400 тысяч жителей.

По словам городского главы, российские оккупанты стреляют по жилым массивам и убивают мирных граждан как нацию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Мариуполе во время обстрелов, осуществляемых российскими военными, смертельное ранение получил 18-месячный ребенок. Малыша срочно доставили в больницу, но медики не смогли его спасти.

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