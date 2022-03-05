Мэр Мариуполя Бойченко о ситуации в городе: город в блокаде, нас убивают

Украинский город Мариуполь на данный момент находится в блокаде, в эвакуации нуждаются сейчас порядка 400 тысяч жителей. Российские оккупанты стреляют по жилым массивам и убивают мирных граждан как нацию.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире украинского телевидения. Он рассказал, что вражеские самолеты над городом сбрасывали бомбы.

"Город в блокаде. Нас убивают как нацию, как народ Украины", – заявил он.

"Я получил распоряжение как мэр организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские русские войска нарушили режим тишины и начали обстрел", – сообщил городской глава.

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По его словам, люди чудом не пострадали, но пострадала техника.

"Нам нужны гарантии безопасности. 6 дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы, со своей стороны, делаем все необходимое", – заверил Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Мариуполя и Волновахи должны были открыться гуманитарные коридоры для гражданских. В Минобороны РФ пообещали, что с 9.00 до 16.00 будет действовать режим тишины, но нарушили уговор.

#stopwar

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