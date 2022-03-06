В Мариуполе оккупанты убили маленького ребенка: врачам не удалось его спасти. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Мариуполе Донецкой области во время обстрелов, осуществляемых российскими военными, смертельное ранение получил маленький ребенок. Он умер в больнице.

Об этом в личном Telegram-аккаунте сообщил политолог Андрей Смолий. Уточняется, что жертве оккупантов было всего 18 месяцев.

"Оккупанты беспощадно обстреливали Мариуполь 4 марта. Тогда же пуля попала в 18-месячного ребенка. Родители немедленно поехали в больницу, но, к сожалению, все усилия были тщетны", – написал общественный активист.

Он также поделился фотографиями родителей крохи. Мама склонилась над телом, а отец плакал рядом.

Видео дня

В это же время медик мариупольской больницы, пытавшийся спасти маленького пациента, беспомощно сидел на полу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские военные не разрешили госпитализировать двух тяжелораненых детей из Бучи в киевский "Охматдет". В результате полученных огнестрельных ранений маленькие пострадавшие умерли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!