В Мариуполе оккупанты убили маленького ребенка: врачам не удалось его спасти. Фото
В Мариуполе Донецкой области во время обстрелов, осуществляемых российскими военными, смертельное ранение получил маленький ребенок. Он умер в больнице.
Об этом в личном Telegram-аккаунте сообщил политолог Андрей Смолий. Уточняется, что жертве оккупантов было всего 18 месяцев.
"Оккупанты беспощадно обстреливали Мариуполь 4 марта. Тогда же пуля попала в 18-месячного ребенка. Родители немедленно поехали в больницу, но, к сожалению, все усилия были тщетны", – написал общественный активист.
Он также поделился фотографиями родителей крохи. Мама склонилась над телом, а отец плакал рядом.
В это же время медик мариупольской больницы, пытавшийся спасти маленького пациента, беспомощно сидел на полу.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российские военные не разрешили госпитализировать двух тяжелораненых детей из Бучи в киевский "Охматдет". В результате полученных огнестрельных ранений маленькие пострадавшие умерли.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!