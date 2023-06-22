Война лишила детей простых радостей: Вадим Столар рассказал о помощи маленьким украинцам

Детский праздник был организован Благотворительным фондом Вадима Столара по случаю Дня защиты детей на Вышгородской центральной площади. По словам основателя Вадима Столара, во время войны больше всего страдают дети, поэтому поддерживать малышей является приоритетом для него и Фонда, пишут bigmir.net

Видео дня

Детям важна наша поддержка из-за агрессии России, - Вадим Столар

Во время войны дети лишены детства, доступа к обучению, развитию и простым радостям повседневной жизни. Вадим Столар отмечает, что дети являются наиболее уязвимой группой, поскольку они не могут чувствовать себя в безопасности и часто переживают глубокую психологическую травму.

Поддержка детей является одной из главных задач Фонда, как подчеркнул сам Вадим Столар: "Это направление является одним из наших приоритетов".

Кроме текущего проекта "Відновись", направленного на поддержку семей с детьми, Фонд также осуществляет спонтанные инициативы, чтобы охватить как можно больше детей, нуждающихся в помощи. В числе таких инициатив Вадим Столар называет организацию в Вышгороде большого праздника ко Дню защиты детей.

В Фонде Вадима Столара рассказали о подготовке к мероприятию

Волонтеры Фонда Вадима Столара обсудили идею детского праздника и решили сделать его неординарным, чтобы подарить детям незабываемые впечатления. Об этом сообщила волонтер Наталья Приходько, отметив, что целью организаторов также было воспитание любви к чтению среди украинских детей.

Поэтому праздник был задуман как комплексный и интерактивный, центральной темой которого стала книга Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес".

Валерия Лебедева, еще одна волонтер и многодетная мама, выразила убеждение в важности уделять детям максимум внимания, ведь они – будущее Украины. Несмотря на длительные обстрелы и террористические акты, Фонд стремится соединить людей и работать над приближением Победы.

Праздник, организованный Фондом Вадима Столара, содержал разнообразные форматы, среди которых интерактивное представление, чтение артистов, игротека и другие элементы отдыха. Актеры, одетые как персонажи из литературного произведения, сначала читали отрывки из книги об Алисе, а позже аниматоры привлекли к спектаклю и аудиторию, создав настоящий интерактив.

Сначала планы на детский праздник 1 июня пришлось изменить из-за трагических событий в Киеве. Однако Фонд Вадима Столара решил перенести мероприятие, чтобы дети все же получили возможность порадоваться, повеселиться и с пользой провести время.