Воины ВСУ в Бахмуте нашли редкое издание ''Кобзаря'' на развалинах уничтоженного дома. Фото

Украинские защитники среди обломков дома в Бахмуте Донецкой области нашли редкое издание "Кобзаря" выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко, датированное 1917 годом. Символично, что находку обнаружили в день рождения художника, 9 марта.

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О ней в своем Telegram сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, опубликовав фото. Он подчеркнул, что воины, которые до полномасштабного вторжения были участниками общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении.

Журналист отметил, что, к сожалению, неизвестно, кто является владельцем книги, однако она не будет потеряна.

Напомним, поэзия Тараса Шевченко считается основой украинской литературы. В ней нашлось место и для тонкой любовной лирики, и для политических высказываний, и для глубоких личных переживаний. Многие его цитаты стали афоризмами и во время полномасштабной росийской агрессии против Украины получили новое звучание.

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За вас правда, за вас слава

І воля святая!

("Кавказ")

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І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

("І Архімед, і Галілей")

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в 209-ю годовщину со дня рождения украинского писателя, художника и мыслителя Тараса Шевченко президент Владимир Зеленский провел встречу с деятелями культуры и искусства. Участники обсудили пути углубления взаимодействия между государством и представителями культурной сферы;

– 10 марта Украина отмечает сразу несколько праздников и памятных дат. В частности, День Государственного гимна и годовщины со дня смерти Тараса Шевченко.

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