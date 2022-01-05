Воинский учет для женщин: в Раде рассказали, как допустили ошибку со списком профессий

Ошибку касательно списка профессий в приказ о постановке на воинский учет женщин допустил кто-то из чиновников Министерства обороны Украины. Ее нужно будет исправить.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Ситуацию уже обсудили с министром обороны и главой парламентского комитета.

"Кто-то из чиновников, наверное, взял все профессии, которые бывают у женщин, и вписал их в приказ", – сказал Костенко.

Он добавил, что теперь нужно будет внести изменения в документ Минобороны и прописать там необходимые профессии: врачи, повара, водители и другие.

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Также секретарь комитета отметил, что нужно убрать пункт, где говорится о штрафе за непостановку на воинский учет без разбора.

Как сообщал в Украине вступил в силу приказ Минобороны, серьезно расширяющий перечень профессий для женщин, которые станут военнообязанными. Так на воинский учет должны ставить официанток, бухгалтеров, актрис, библиотекарей, ученых и многих других. Всем им придется пройти медкомиссию и встать на учет в военкомате.