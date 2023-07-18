Воевал на Бахмутском направлении: от ранений скончался защитник из Галицкой общины Михаил Мыськив. Фото

В кровопролитных боях за Бахмут оборвалась жизнь 36-летнего жителя с. Викторов Ивано-Франковской области Михаила Мыськива. Он выполнял боевое задание и получил ранение от вражеского снаряда.

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Об этом сообщили в Галицкой территориальной общине на Facebook. Соседи и друзья героя вспоминают о нем только теплыми словами, а его гибель стала утратой, которую уже не восполнить.

"Добрый друг, верный побратим, хороший муж, любящий отец двоих детей, а еще - капитан местной футбольной команды – таким он навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, сослуживцев, всех, кто знал его, любил и уважал", – написали в некрологе.

Михаил пошел защищать свою родную землю от российских захватчиков, стал командиром подразделения. Провожать в последний земной путь героя будут в его родном селе.

Вечная слава и память павшим за будущее и свободу нашей страны!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что также под Бахмутом погиб военнослужащий ВСУ Станислав Бенько из Кривого Рога Днепропетровской области. Вдова защитника отметила, что волевой характер и личные качества ее мужа заслуживают отдельного уважения: он был дружелюбный, спокойный и взвешенный; дисциплинированный, пунктуальный и ответственный, всегда помогал добрыми делами и одновременно был скромным и вежливым.

К сожалению бахмутские сражения отняли жизнь 22-летнего героя из Тернопольской области Андрея Рольского. На щите молодого защитника встречали на коленях в родном селе.