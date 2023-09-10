Военный решил не откладывать свадьбу и женился на любимой прямо в госпитале. Фото

Украинский защитник Владислав планировал жениться на любимой Анне еще до войны. Однако 24 февраля 2022 ушел на фронт. Невеста дождалась его с передовой и пара сыграла свадьбу прямо в госпитале.

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Трогательную историю рассказали фотографы Константин и Влада Либеровы. Именно они получили заказ на съемку церемонии за несколько недель до вторжения РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Впервые Анна написала нам в начале февраля 2022 года. Мы были свадебными фотографами, и это был классический запрос на небольшую свадебную съемку. Тогда никто не мог на самом деле представить возможность полномасштабного вторжения, и, несмотря на стоящую в воздухе тревогу, мы все жили своей жизнью. 24 февраля все изменило. Владислав ушел на фронт, Анна осталась его ждать. Когда суета первых дней войны сменилась хотя бы относительной стабильностью, Владислав и Анна снова начали планировать свою свадьбу. Они должны были жениться 7 августа: это их особая дата", – рассказали фотографы.

По их словам, за несколько дней до праздника во время штурма Влад получил тяжелое ранение. Врачи были уверены, что парень не выживет. К счастью, он проснулся в реанимации 6 августа за день до свадьбы.

"Идеальный момент – это тот, что сейчас. Анна и Влад решили больше не откладывать свою свадьбу, и сыграли ее прямо в госпитале, как только состояние парня немного стабилизировалось. Это произошло 7 сентября в кругу семьи, близких друзей, персонала госпиталя и просто неравнодушных людей", – добавили Либеровы.

Впереди у бойца – тяжелое лечение и реабилитация.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный неожиданно появился на свадьбе украинцев Максима Алексеева и Екатерины Полищук. Тем временем в российском инфопространстве активно разгоняется дезинформация о гибели украинского генерала.

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