Пока россияне распространяли фейки о его гибели: Залужный появился на свадьбе украинцев и поздравил их с торжеством. Фото

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный неожиданно появился на свадьбе украинцев Максима Алексеева и Екатерины Полищук. Тем временем в российском инфопространстве активно разгоняется дезинформация о гибели украинского генерала.

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Фото с церемонии, на которой побывал Залужный, опубликовал лично новоиспеченный супруг Алексеев в Facebook. Он отметил, что мечтал, чтобы такой особый момент его жизни осуществил особый человек.

"И это получилось: Валерий Федорович согласился. Теперь в началах нашей семьи стоит легендарный человек, который является примером лично для меня и, я уверен, для всех остальных. А теперь и для нашей семьи. Поэтому очень благодарны, Валерий Залужный, за то , что согласились и сделали этот момент по-настоящему невероятным", – написал Алексеев.

В то же время, еще накануне российские пропагандисты начали распространять фейки о ликвидации Залужного. Информацию о якобы смерти главнокомандующего и других представителей командных верхушек опровергла накануне заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В течение недели три сообщения. Все живы", – заверила она.

Представитель министерства пояснила, что обычно подобные сообщения преследуют несколько целей:

– психологическое влияние на самого человека;

– деморализация украинской армии войск;

– краткосрочный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

Причиной российской дезинформации стал отказ Залужного участвовать в конференции Военного комитета НАТО 10 мая из-за сложной ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Залужный встретился с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером. Во время разговора Залужный рассказал высокому гостю о ситуации на фронте и о том, как Силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению;

– Залужный в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили ситуацию на фронте. Главнокомандующий ВСУ проинформировал коллегу о подготовке к предстоящему контрнаступлению украинских сил.

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