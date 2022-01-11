Военные ВСУ провели боевые стрельбы: отрабатывали гранатометные расчеты в условиях 'реального боя'. Фото

Украинские военные постоянно совершенствуют свое мастерство в стрельбе из станковых автоматических гранатометов АГС-17, которые сегодня считаются достаточно грозным и мощным коллективным оружием. В этот раз боевые стрельбы провели на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма.

Тренировка гранатометных расчетов АГС-17 происходит в условиях, максимально приближенных к реальному бою. Об этом сообщил пресс-центр Командования объединенных сил ВС Украины.

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, такие боевые учения имеют целью сформировать у украинских защитников навыки "обнаружения и идентификации целей, определения их характеристик, а также оценки результатов стрельбы".

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Командующий отметил, что каждый военнослужащий должен отдавать себе отчет в своем алгоритме действий. В частности, проведение прицеливания, определение момента выстрела и произведения самого выстрела единичной гранатой или очередью гранат.

Во время тренировок военнослужащие отрабатывают на полигоне стрельбу по недвижимым и подвижным целям, причем с разных позиций – как с заранее подготовленной, так и после внезапной ее смены, отметил Наев.

Украинские защитники должны быть готовы к любым возможным действиям врага на административной границе с оккупированным Крымом. Поэтому боевые упражнения выполняют как днем, так и ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные провели совместные учения с мобильной тренировочной группой Командования объединенных вооруженных сил НАТО "Бранссум". Украинские воины показали слаженность, профессионализм и готовность дать отпор вооруженной агрессии.