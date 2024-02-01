Военные в Донецкой области получили от 'Метинвеста' системы РЭБ для защиты техники и пехоты

Подразделения воинской части 3719, выполняющие боевые задания на территории Донецкой области, получили партию из 25 систем РЭБ для защиты техники и пехоты.

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Передала помощь компания "Метинвест", в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

Военные говорят: без надежной защиты невозможно построить эффективную работу. А на передовой – это часто вопросы жизни и смерти. Купольные средства РЭБ – это техника, которая помогает нашим военным "спрятаться" от вражеских дронов.

"Мы очень благодарны за понимание и заботу о военнослужащих со стороны "Метинвеста", и надеемся на дальнейшее сотрудничество", – говорит представитель военных Юрий Басюк.

В "Метинвесте" обещают: сотрудничество будет продолжаться до полной победы Украины, а количество помощи военным будет расти.

"Мы системно помогаем многим воинским частям, ищем и привозим необходимую технику и оперативно реагируем на запросы от бойцов. В этом году будем передавать больше техники, и еще больше дронов. Это то, что мы должны делать все для ускорения нашей победы", – руководитель проектного офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн – помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Это делает компанию крупнейшим частным донором ВСУ.

За время войны компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин, передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий-"крыивок" и наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили более 1500 дронов, 1700 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и более 520 автомобилей разного назначения. Общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на помощь гражданским и военным украинцам, превысила 6,7 млрд грн.