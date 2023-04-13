Военные рассказали, как не нужно реагировать на людей с протезами: 7 советов от Несокрушимых

Важно, чтобы украинцы и украинки знали и умели общаться с людьми, пережившими травмы. Ветераны и пациенты центра "Несокрушимые" рассказали участникам Международного форума по реабилитации во Львове, как не нужно себя вести, когда встречаешь человека с пороками лица или с протезом.

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Об этом сообщил Национальный центр реабилитации Украины Unnroken Ukraine.

7 советов от Несокрушимых:

Не пялись. Не стоит пристально рассматривать человека с изъяном лица или с протезом. Даже тогда, когда вам ее очень жаль и вы ей очень благодарны. Это заставляет смущаться и чувствовать себя не комфортно.

Не говори "Выздоровай!". Если вы встретили человека с протезом в публичном месте, то, вероятно, он уже выздоровел. А потерянная концовка, к сожалению, уже не отрастет даже если вы этого будете желать от всего сердца.

Не расспрашивай. Наши пациенты напоминают случаи, когда с ними пытались завязать разговор, чтобы продемонстрировать поддержку. Иногда люди спрашивают об истории ранения или травмы или о деталях реабилитации. Не всем приятно вспоминать этот опыт, поэтому сначала стоит спросить: комфортно ли человеку говорить об опыте ранения или реабилитации.

Не демонстрируйте жалость. Жалеть кого-то, сочувствовать или испытывать эмпатию к травмированному человеку, а особенно к нашим защитникам – это нормально. Однако, эти чувства следует проявлять конструктивным способом, например, демонстрируя поддержку или удивление как хорошо человек справляется.

Не избегайте. Есть немало людей, которые смущаются или чувствуют себя неудобно, когда встречают кого-то с изъянами лица или с протезом. Люди не знают, как себя вести, не знают, о чем говорить. Травмированные или протезированные люди являются полноценными членами общества, а очень часто с особыми заслугами. Их нельзя избегать.

Поговорите с вашими детками. Лучше раньше времени. Дети часто ведут себя напрямую. Объясните им, что такое протез и откуда он появился. Это поможет вам избежать неудобных ситуаций, когда вы встретите кого-нибудь с пороками лица или с протезом.

Общайтесь. Человеческие отношения и человеческие реакции – это всегда индивидуально. Невозможно выработать исчерпывающий перечень ситуаций и рекомендаций на все случаи жизни. Однако есть одно универсальное правило: о любом действии или намерении следует сначала спросить. И только после полученного согласия можно продолжать разговор, подбадривать, сочувствовать или помогать. А может быть, будет лучше вместе помолчать.