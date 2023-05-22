На войне любая предсказуемость является злом и работает на противника. И с этой точки зрения требования Запада не использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России является серьезнейшей ошибкой.

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Недостаточно признать, что Россия — спонсор терроризма. Сегодняшняя Россия является страной-террористом. А значит и любые военные объекты террористов в любой точке страны являются законной военной целью и подлежат уничтожению. В том числе и западным оружием.

Кроме того, вполне возможна ситуация, когда правильнее будет окружать группировку противника с помощью глубоких рейдов по российской территории. С использованием самого современного западного вооружения. Там нет больших группировок войск, там нет огромных минных полей, там нет серьезных линий обороны. Удар в "мягкое подбрюшье" может сохранить жизни тысяч украинских военных.

Понятно, что Украина не ставит своей целью аннексию Воронежа или Ростова-на-Дону, но сама угроза такого удара заставит путинских генералов распылять силы и снимать с фронта боеспособные части. Россия ведет войну на уничтожение украинского народа, поэтому никакие ограничения типа "здесь воюем, а здесь чур я в домике" не должны сковывать и ограничивать украинскую армию. Добавлю, что Украине нужны не только самолеты, но и крылатые ракеты большой дальности.

Украине — победу.

России — свободу.