Военные на фронте получат от Порошенко новую партию помощи на 67 млн грн

Петр Порошенко увез на фронт очередную партию помощи для бригад и подразделений ВСУ. Стоимость этого конвоя – 67 миллионов гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Это результаты параллельной работы нашей команды. Пока мы в США, Канаде и ЕС вели дипломатическую работу, в частности по оружию для Украины, часть команды продолжала работать на обеспечение фронта здесь. Поэтому, несмотря на снег и холод, сегодня мы везем очередной груз на фронт", – сообщил пятый президент.

Для 5-й штурмовой бригады, 10-го армейского корпуса, Харьковского национального университета Воздушных Сил, 57-й мотопехотной бригады, 60-й механизированной бригады, 113-й бригады ТРО, 421-го отдельного батальона стрелка, 53-й механизированной бригады, 77-й аэромобильной бригады, 24-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады, 112-й бригады ТРО, 58-й мотопехотной бригады подготовили дроны и технику:

1500 самых качественных FPV-дронов, из которых 200 с ночным видением;

64 DJI Mavic, в том числе и с ночным видением;

Шины для грузовиков ЗИЛ 258 штук, МАЗ 183 штуки, Краз 58 штук, Урал 44 штуки, HMMWV 76 штук;

42 Ecoflow Delta 2Max;

4 передвижные авторемонтные мастерские для восстановления боеспособности техники;

4 новых экскаватора TDC BL-105, которые будут строить фортификации;

2 стирально-душевых комплекса;

Мобильный командно-штабной комплекс;

Сотни эффективных печей для обогрева;

Компьютеры, мониторы и ноутбуки для ведения электронного документооборота;

19 комплексов РЭБ Шатро на раме;

15 Starlink, в том числе адаптированных для автомобилей.

"Продолжаем нашу работу. Вместе мы сильнее", – убежден Петр Порошенко.