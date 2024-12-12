Военные на фронте получат от Порошенко новую партию помощи на 67 млн грн
Петр Порошенко увез на фронт очередную партию помощи для бригад и подразделений ВСУ. Стоимость этого конвоя – 67 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".
"Это результаты параллельной работы нашей команды. Пока мы в США, Канаде и ЕС вели дипломатическую работу, в частности по оружию для Украины, часть команды продолжала работать на обеспечение фронта здесь. Поэтому, несмотря на снег и холод, сегодня мы везем очередной груз на фронт", – сообщил пятый президент.
Для 5-й штурмовой бригады, 10-го армейского корпуса, Харьковского национального университета Воздушных Сил, 57-й мотопехотной бригады, 60-й механизированной бригады, 113-й бригады ТРО, 421-го отдельного батальона стрелка, 53-й механизированной бригады, 77-й аэромобильной бригады, 24-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады, 112-й бригады ТРО, 58-й мотопехотной бригады подготовили дроны и технику:
- 1500 самых качественных FPV-дронов, из которых 200 с ночным видением;
- 64 DJI Mavic, в том числе и с ночным видением;
- Шины для грузовиков ЗИЛ 258 штук, МАЗ 183 штуки, Краз 58 штук, Урал 44 штуки, HMMWV 76 штук;
- 42 Ecoflow Delta 2Max;
- 4 передвижные авторемонтные мастерские для восстановления боеспособности техники;
- 4 новых экскаватора TDC BL-105, которые будут строить фортификации;
- 2 стирально-душевых комплекса;
- Мобильный командно-штабной комплекс;
- Сотни эффективных печей для обогрева;
- Компьютеры, мониторы и ноутбуки для ведения электронного документооборота;
- 19 комплексов РЭБ Шатро на раме;
- 15 Starlink, в том числе адаптированных для автомобилей.
"Продолжаем нашу работу. Вместе мы сильнее", – убежден Петр Порошенко.