Военные на фронте получат еще тысячу детекторов дронов от Порошенко

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" передали на фронт еще тысячу детекторов дронов "Ванильный цукорок". В общей сложности команда Порошенко законтрактовала 6 тысяч таких приборов, военным уже передали половину, а к концу января планируют полностью закрыть этот контракт.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"6 000 "Цукорков" – это детекторы дронов, которые предупреждают об опасности, буквально спасая жизнь. Необходимая вещь на нуле. В настоящее время Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" – крупнейший в Украине производитель и заказчик "Ванильных цукорков". Партия большая, потому что мы хотим защитить не тысячи, а десятки тысяч жизней", – объясняет пятый президент.

Эти детекторы уже показали себя на фронте – они мгновенно реагируют на российские БПЛА типа "Орлан", "Суперкам", "Ланцет", сигнализируют и о вражеских "Мавиках".

"На фронт отправляются еще 1000 "Цукорков". А до конца месяца планируем передать всю партию – это две тысячи. Квоту также выделили для нашей команды, потому что около 3 тысяч наших друзей из команды "Европейская Солидарность" служат в армии, и мы ими очень гордимся. Остальные "Цукорки" в обычном порядке передадим бригадам и подразделениям, которым помогаем", – объясняет Порошенко.

"Наша цель – чтобы каждое отделение, каждый взвод и каждая группа имели "Цукорки", а значит и защиту. Жизнь военного – превыше всего", – отмечает Петр Порошенко.