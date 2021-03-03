Военнослужащая ВСУ заявила в ТікТок, что 'не все враги, кто говорит на русском' и нарвалась на критику. Видео

Военнослужащая Вооруженных сил Украины в TikTok попыталась донести мысль, что не все люди, которые говорят на русском языке, являются врагами нашей страны. Однако она нарвалась на критику в сети.

Соответствующее видео у себя в Facebook опубликовал ветеран АТО Александр Гром, которого возмутило такое поведение девушки. Он также уточнил, что она является офицером морально-психологического обеспечения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео военнослужащая наложила русскую песню, а в подписи к нему сказано: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом".

"Вот смотрим на текст: вроде бы с натяжкой правильно сказано, но…. Во время войны с Россией, когда мы пытаемся сделать украинский язык широкоупотребляемым среди всех слоев населения; когда те люди, которые вынужденно покинули свои дома в Севастополе, Донецке и Луганске, ломали себя через колено, чтобы перейти на украинский язык в публичном пространстве; вот такая молодежь продвигает в соцсетях русскую попсу. Чтобы что? Чтобы показаться бусичкой для российской подписоты?" – написал Гром.

Ветеран добавил, что наказание девушки не решит проблему в целом. Он призвал командиров общаться на эту тему со своими подчиненными.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан согласился, что необходимо проводить разъяснительную работу.

Некоторые пользователи сети считают, что девушку стоит выгнать со службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре между школьником и представителями военных вузов произошел конфликт, когда парень потребовал, чтобы они общались на государственном украинском языке.