Водитель, пытавшийся вывезти в автобусе из Украины 27 военнообязанных, получил пять лет тюрьмы: детали дела
Жителя Ужгородского района Закарпатья приговорили к пяти годам лишения свободы за содействие в незаконной переправке граждан через государственную границу. Он пытался вывезти с территории Украины 27 уклонистов, однако все были задержаны пограничниками.
Суд вынес приговор по публичному обвинению прокурора Береговской окружной прокуратуры. Об этом 30 декабря сообщила Закарпатская областная прокуратура.
Речь идет о случае, разоблаченном в начале февраля 2024 года. Тогда в селе Бадалово Береговского района Закарпатья пограничники обнаружили микроавтобус Volkswagen Crafter, который двигался к границе с более чем двумя десятками человек призывного возраста.
За рулем транспортного средства находился 32-летний житель поселка Среднее. По дороге из Ужгородского в Береговский район он подобрал 27 пассажиров, которые в дальнейшем планировали незаконно покинуть территорию Украины. Мужчина приказал всей группе выключить мобильные телефоны, также для прикрытия сменил номерные знаки на микроавтобусе.
В судебном заседании обвиняемый заявил, якобы предложение по перевозке получил от неизвестного человека в мессенджере Telegram. По его словам, никакой оплаты за это ему так и не поступило.
Вину в инкриминируемом преступлении закарпатец не признал. А вот суд признал его виновным по ч. 2 ст. 332 (содействие в незаконной переправке нескольких граждан через государственную границу) Уголовного кодекса и приговорили к пяти годам лишения свободы. Мужчина еще может подать апелляцию на это решение.
Известно, что на задержанных в феврале 27 уклонистов были составлены административные протоколы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области двое мужчин погибли, пытаясь переплыть Тису и попасть в Румынию. Правоохранители задержали их "гидов", которым за попытку незаконной переправки военнообязанных за границу грозит по девять заключения.
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