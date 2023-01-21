''Во время первого боевого крещения сбито 100 процентов целей'': появилось первое фото IRIS-T в Украине

Украина продолжает получать военную помощь западным партнерам. Так, нашим защитникам передали современный немецкий комплекс IRIS-T, он уже на фронте и успешно уничтожает российские ракеты и дроны.

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Во время первого боевого крещения благодаря IRIS-T было сбито 100 процентов целей. Об этом сообщает издание АрмияInform.

Техник зенитного ракетного обслуживания зенитной ракетной батареи по имени Вадим прошел обучение в Германии и теперь использует комплекс для отражения вражеских атак.

Он отметил, что IRIS-T действительно мощный и эффективный.

"Уже во время первого боевого крещения в октябре прошлого года комплекс сбил 100 процентов целей, это преимущественно крылатые ракеты", – добавил зенитчик.

Он также рассказал, что с начала широкомасштабной войны его расчет работал на "Бук-М1". Этот комплекс показывал хорошие результаты по сбитию враждебных целей, в частности, с его помощью было уничтожено 10 враждебных целей, среди которых вертолеты Ми-24, самолеты Су-30, Су-35. Но IRIS-T работает еще лучше.

Вадим подчеркнул, что немецкий комплекс существенно усилил украинскую противовоздушную оборону, но этого недостаточно. Чтобы защитить Украину, нужно больше такого оружия.

"Нужны и NASAMS, и IRIS-T и другие мощные комплексы. Мы же в свою очередь без проблем овладеем новыми комплексами и сделаем все возможное, чтобы не пропустить ни одного вражеского объекта!" – отметил украинский защитник.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что зенитный ракетный комплекс IRIS-T показал поразительные результаты в защите неба над Киевщиной от российских ракетных атак. Это вооружение Украине передала Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, предоставление Германией Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T стало положительным примером для других международных партнеров. После этого они охотнее стали передавать Киеву свои системы ПВО.

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