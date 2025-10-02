Во время обмена Украина отдала мужа россиянки, которая два года назад приехала забрать его из плена, но он отказался

В рамках очередного обмена военнопленными в Россию вернулся гражданский муж активистки движения по поиску пропавших на войне в Украине россиян "Наш выход" Ирины Крыниной. Два года назад она приехала в Украину, чтобы быть с ним вместе, но тогда он захотел вернуться в Россию. Сегодня долгожданное возвращение наконец-то произошло, сообщили в соцсетях самого движения "Наш выход".

Гражданского мужа Крининой, Евгения Ковткова, мобилизовали в 2022 году, а уже в 2023-м он попал в украинский плен.

Из-за бездействия России в вопросах возвращения военнопленных Крынина приехала к Ковткову в Украину, чтобы помочь освободить его. Однако мужчина удивился настойчивости своей гражданский жены и сказал, что будет ждать официального обмена.

После этого Крынина осталась в Украине и основала общественное движение "Наш выход", которое оказывает информационную и правовую поддержку родственникам российских военнопленных. По словам самой активистки, все это время она пыталась убедить гражданского мужа не возвращаться в Россию.

"С одной стороны, я рада за него, потому что он очень хотел вернуться на Родину, к родителям. Я рада, что он поедет домой. [...] В то же время у меня болит сердце, потому что я знаю, что происходит в России, что их могут снова отправить на войну, и я волнуюсь, чтобы у него все сложилось хорошо", — сказала Кринина после обмена Ковткова.

Ирина Крынина решила остаться в Украине. Она продолжает заниматься деятельностью движения "Наш выход", которое помогает родственникам российских военнослужащих, попавших в украинский плен, получить для них статус "военнопленного" в россии. Это позволяет включать таких людей в списки на обмен, что в свою очередь способствует возвращению из российского плена украинских защитников и защитниц. За время своей работы движение "Наш выход" помогло вернуть в Россию 1919 россиян – благодаря этому Украине удалось вернуть столько же украинцев.

Сегодня, 2 октября, россия и Украина провели очередной обмен пленными. В Украину вернули 205 человек, среди которых 185 военных и гражданские граждане.