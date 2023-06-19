'Во время контрнаступления это очень нужно': Порошенко из Британии сообщил о закупке еще одной партии тягачей Foden для ВСУ

Находящийся в Великобритании Петр Порошенко сообщил о закупке еще одной партии мощных тягачей Foden, которые способны в считанные минуты разгрузить контейнер с боеприпасами или загрузить подбитую технику для эвакуации.

Видео дня

Об этом Петр Порошенко рассказал в своем видеоотчете.

Ранее Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" законтрактовали 20 таких машин, первая уже работает на линии фронта. Команда Порошенко нашла еще 20 тягачей, британские партнеры уже представили соответствующие документы на получение экспортной лицензии, чтобы ускорить процедуры, пояснил пятый Президент.

"В Украине за этими автомобилями выстраивалась очередь артиллеристов, потому что разгрузка контейнера с боеприпасами занимает полторы минуты. Эвакуация бронетехники займет полторы минуты. Во время контрнаступления это очень нужно", – пояснил Порошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что он и его команда также присматриваются к мощным восьмиколесным DAFам с кранами-манипуляторами, которые имеют схожие с Foden характеристики.

"Мы на этом не остановились. Есть еще такой четырехмостовой DAF, имеющий такой же двигатель, такую же коробку, такую же мощность крана, такие же полторы минуты для разгрузки контейнера с боеприпасами, с передвижной мастерской, шиномонтажом – с чем угодно. Мы сейчас анализируем, производим технический осмотр, испытания. И если все будет успешно, это тоже объект нашего следующего контракта, который мы заключим в Великобритании", – отметил Порошенко.

"Все это делается для того, чтобы очень быстро доставить это в Украину при помощи наших британских друзей", – говорит пятый президент.