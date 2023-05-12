Во Львовской области на АЗК 'ОККО' установили 6 новых скоростных зарядных станций для электрокаров

В апреле во Львовской области заработали сразу 6 новых чарджеров на трех АЗК ОККО (г. Сколе, с. Гамалеевка, г. Броды). Чарджеры можно использовать как для обычной, 22 кВт, так и для скоростной зарядки. Каждая станция имеет по три порта, то есть на одном комплексе могут одновременно заряжаться 6 электрокаров.

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"Основным сдерживающим фактором в путешествиях на электромобиле является расстояние, которое авто может проехать. Мы хотим объединить крупные города – поэтому инвестируем в развитие инфраструктуры электрозарядок на основных трассах страны. В течение 2023 года планируем установить еще 27 чарджеров в сети, большинство из которых будут скоростными", - говорит маркетинг-директор ОККО Василий Дмытрив.

Ранее в апреле ОККО установила зарядное устройство на АЗК в Одессе, в марте заработали 2 станции в Киеве и Фастовском районе. В общей сложности сегодня зарядить электромобиль можно уже на 51 АЗК сети.

Найти адреса зарядных станций можно на сайте ОККО или в мобильном приложении ТОКА. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить мобильное приложение ТОКА или оплатить услугу через терминалы самообслуживания EasyPay, размещенные на АЗК.