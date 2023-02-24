Во Львове запустили световые лучи над могилами погибших воинов, похороненных на Лычаковском кладбище. Фото и видео

Во Львове провели акцию в память об украинских воинах, погибших, защищая Украину от российской агрессии. Над могилами защитников в небо запустили лучи света.

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Это произошло на Лычаковском кладбище в четверг, 23 февраля – в канун годовщины полномасштабного нападения государства-агрессора на Украину. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своем канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Городской голова добавил, что почтить память погибших Героев к их могилам пришли сотни людей.

Садовый подчеркнул, что подвиги украинских военных, вставших на защиту родной земли, покинув свои дома и воюя с врагом, являются "светом для мира".

"Мы должны передавать из поколения в поколение рассказы об их героических поступках. Вечная память и Слава павшим Героям!" – написал мэр Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля в Украине почтили память Героев Небесной Сотни – участников Революции достоинства, погибших в борьбе с преступным режимом бывшего президента Украины Виктора Януковича. В этот день состоялись молебны по погибшим, выставки, инсталляции под лозунгом: "Небесная Сотня – первые герои русско-украинской войны".

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