Во Львове зафиксировали вспышку кишечной инфекции в модульном городке для переселенцев: заболели 32 человека

Во Львове зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции у людей, проживающих на территории модульного городка для переселенцев. Всего заболело 32 человека, 11 из них попали в больницу.

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Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта. Пациенты жаловались на тошноту, рвоту, высокую температуру, сообщила Наталья Иванченко-Тимко, гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава на своей странице в Facebook.

По ее словам, среди тех, кого пришлось госпитализировать с диагнозом "Острая кишечная инфекция", есть 9 детей. Еще 12 детей имеют легкое течение заболевания.

"Осуществляется комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий. Проведена дезинфекция помещений в городке. Эпидследование продолжается", – написала Иванченко-Тимко.

Гендиректор отметила, что больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одного из медицинских учреждений во Львове.

В то же время, о причинах вспышки опасного заболевания она не рассказала.

Острая кишечная инфекция – заболевание, вызванное микроорганизмами, попавшими в кишечник человека. Заболевание характеризуется расстройством пищеварения, вызывает боль в животе, диарею, рвоту и интоксикацию организма.

Характерные признаки ОКИ:

рвота;

диарея (возможно с примесями слизи, крови, гноя);

повышение температуры тела (у детей раннего возраста и при тяжелой инфекции – до высоких показателей);

боли в животе;

общая слабость;

отсутствие аппетита;

головная боль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Гражданам стало плохо после употребления готовой продукции, в том числе тостов с красной рыбой, в столичном общепите.

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