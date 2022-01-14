Во Львове за рулем авто умер таксист: машина выехала на встречку и тротуар. Фото

Во Львове внезапно во время движения скончался 50-летний водитель такси. Неуправляемый Kia Soul выехал на встречную полосу и тротуар и остановился.

Об этом сообщается на сайте полиции Львовской области. Пострадавших в результате происшествия нет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Трагический случай произошел около 07:40 на улице Любинской.

Тело водителя было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

На месте ДТП работали следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта областной полиции.

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Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

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