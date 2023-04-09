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Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото

София Закревская
Общество
2 минуты
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Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото

Во Львове во дворе Больницы Святого Пантелеймона установили скульптуру мальчика, который смотрит на операционный блок – она является символом надежды на лучшее и веры в то, что операция пройдет успешно. У этой статуи есть реальный прототип – это 12-летний Тимофей Чернышков.

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В январе этого года он стоял в такой же позе под дверью операционного блока, за которой оперировали его отца. Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото
Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото

56-летнему киевлянину Алексею Чернышкову тогда пересадили легкие от посмертного донора, так как у мужчины, участвовавшего в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, было серьезное заболевание – тотальная буллезная эмфизема. Подробнее об этой уникальной операции читайте по ссылке.

"И пока пациент был на операционном столе, ребенок, который отец воспитывает сам, стоял под дверью операционного блока. Мальчик ждал: вот-вот дверь откроется и он услышит, что с папой все хорошо", – сказано в сообщении.

Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото

Один мужчина, увидев на телевидении сюжет о Тимофее и его отце, захотел сделать скульптуру, чтобы навсегда зафиксировать в ней веру ребенка в чудо. Гражданин захотел остаться неизвестным.

Создал эту статую скульптор из Львова, доцент кафедры монументально-декоративной скульптуры Львовской национальной академии искусств Александр Гончарук. На открытии статуи присутствовал и сам Тимофей Чернышков вместе с отцом. Александра уже выписали из больницы, теперь семья живет недалеко от Львова.

Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото
Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото
Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото

Мальчик сказал, что статуя действительно похожа на него. А его отец едва мог сдержать свои эмоции. "У меня просто нет слов. Огромная благодарность всем людям, которые это сделали", – сказал Александр.

Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке 2 апреля, в годовщину деоккупации территории Киевской области от войск страны-террориста РФ открыли скульптуру "Девочка под солнцем". Она была создана по мотивам известной фотографии, облетевшей весь мир.

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