Во Львове возле больницы установили скульптуру мальчика, который ждет папу из операционной. Фото

Во Львове во дворе Больницы Святого Пантелеймона установили скульптуру мальчика, который смотрит на операционный блок – она является символом надежды на лучшее и веры в то, что операция пройдет успешно. У этой статуи есть реальный прототип – это 12-летний Тимофей Чернышков.

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В январе этого года он стоял в такой же позе под дверью операционного блока, за которой оперировали его отца. Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

56-летнему киевлянину Алексею Чернышкову тогда пересадили легкие от посмертного донора, так как у мужчины, участвовавшего в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, было серьезное заболевание – тотальная буллезная эмфизема. Подробнее об этой уникальной операции читайте по ссылке.

"И пока пациент был на операционном столе, ребенок, который отец воспитывает сам, стоял под дверью операционного блока. Мальчик ждал: вот-вот дверь откроется и он услышит, что с папой все хорошо", – сказано в сообщении.

Один мужчина, увидев на телевидении сюжет о Тимофее и его отце, захотел сделать скульптуру, чтобы навсегда зафиксировать в ней веру ребенка в чудо. Гражданин захотел остаться неизвестным.

Создал эту статую скульптор из Львова, доцент кафедры монументально-декоративной скульптуры Львовской национальной академии искусств Александр Гончарук. На открытии статуи присутствовал и сам Тимофей Чернышков вместе с отцом. Александра уже выписали из больницы, теперь семья живет недалеко от Львова.

Мальчик сказал, что статуя действительно похожа на него. А его отец едва мог сдержать свои эмоции. "У меня просто нет слов. Огромная благодарность всем людям, которые это сделали", – сказал Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке 2 апреля, в годовщину деоккупации территории Киевской области от войск страны-террориста РФ открыли скульптуру "Девочка под солнцем". Она была создана по мотивам известной фотографии, облетевшей весь мир.

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