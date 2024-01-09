Во Львове таксист Bolt отказался везти военного на костылях: в компании отреагировали

Во Львове водитель такси Bolt отменил поездку военному на костылях, который ждал машину 20 минут на морозе. В компании заявили, что "глубоко обеспокоены" ситуацией, тщательно изучают ее, и пообещали рассмотреть "с должным вниманием".

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На таксиста военный Андрей Мочурад пожаловался в своем аккаунте в Facebook. Инцидент произошел 8 января. Мужчина рассказал: пока он на костылях, ему приходится часто пользоваться услугами такси.

В этот раз он не смог найти, куда прибыла машина. Водитель отказался объяснять это, хамил, а в итоге – просто отменил поездку.

"Я водителю сообщил, что на костылях, спрашиваю, где он запарковался, потому что не вижу его, а в ответ: "Там, где все таксисты". Бросает трубку, хамит минут четыре что он приехал, но не говорит, где он, и отменяет заказ!" – написал Мочурад.

Он сообщил, что ждал "на морозе 20 минут на одной ноге посреди снега".

Военный пожаловался, что не первый раз сталкивается с хамством таксистов.

"Подал жалобу Bolt, говорят, что результатов рассмотрения не сообщат, и, пока разбираются, заблокировали мой аккаунт. Это такое отношение к ветеранам?" – добавил украинец.

В комментарии OBOZ.UA пресс-служба Bolt заявила: "Мы глубоко обеспокоены ситуацией, которая произошла в городе Львове".

Когда в службу поддержки поступает обращение, компания "тщательно изучает ситуацию и связывается со всеми участниками инцидента". "В зависимости от случая, описания проблемы пассажиром, истории и рейтинга водителя, мы решаем, как действовать в той или иной ситуации. Иногда с целью расследования мы блокируем всех участников инцидента, что позволяет нам лучше разобраться в деталях и принять наиболее обоснованное решение", – объяснили представители Bolt.

Они заверили, что в приоритете – безопасность всех пассажиров и водителей.

"Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения. Водители-партнеры и пассажиры, не соблюдающие это правило, могут быть заблокированы на платформе Bolt. Чтобы улучшить качество и безопасность сервиса, мы рекомендуем пользователям обращаться в нашу службу поддержки через приложение, позволяющее нам фиксировать, расследовать обстоятельства и принимать все возможные меры для того, чтобы подобное не повторилось. Мы реагируем на каждое сообщение и рассматриваем каждый случай с должным вниманием", – заявила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, отца восьми детей из Одессы, который был снят с военного учета еще 19 лет назад, не выпустили из Украины. Пограничники сослались на неточность в документе из ТЦК, где, по их словам, "снят с учета" необходимо заменить на "исключен с учета". В ТЦК в свою очередь отказались что-либо исправлять.

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