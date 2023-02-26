Во Львове принесли повестку на имя погибшего 8 лет назад певца: реакция ТЦК

Во Львове принесли повестку певцу Владиславу Левицкому (настоящее имя – Василий Левицкий), погибшему в аварии еще восемь лет назад. В территориальном центре комплектования прокомментировали инцидент и указали, что его причины будут выяснять.

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Фото повестки в воскресенье, 26 февраля, опубликовала Марьяна Волошин на своей странице в Facebook. В документе указано, что Левицкий "должен явиться в Шевченковский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки во Львове".

Также там отмечено, что прибыть в военкомат погибший Левицкий должен в понедельник, 27 февраля, в 9:15.

"И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе вместе со своим и.о. руководителем", – эмоционально написала Волошин.

В то же время представитель львовского РТЦК Юрий Синюшко в комментарии "24 каналу" отметил, что причины такой ошибки должны выяснить. Он подчеркнул, что официальные комментарии относительно повести погибшему певцу будут предоставлены позже.

Напомним, что Левицкий погиб в ДТП 2 июля 2015 года. Это случилось на трассе Львов – Тернополь, в Золочевском районе Львовской области. В автомобиль, за рулем которого был артист, врезался грузовик. Вместе с Левицким погибла его сестра и племянница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области вручили повестку мэру города Игорю Сапожко. Кроме того, в военкомат также пригласили всех мужчин, присутствовавших на исполкоме городского совета.

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