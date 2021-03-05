Во Львове проучили музыканта, пославшего девушку 'на панель, если ее тошнит от русского языка'. Видео конфликта

Во Львове на площади Рынок в четверг вечером, 4 марта, уличный музыкант исполнял песни на русском языке. Местная жительница, снимая происходящее на видео, попросила его перестать петь "на языке агрессора". Также она аргументировала свою позицию тем, что улица – это общественное место, и он нарушает Закон.

Парень на украинском языке ответил девушке, что имеет на это право. Вскоре спор перерос в конфликт и музыкант посоветовал львовянке "пойти на панель, если ее тошнит от русского языка", пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Девушка же назвала музыканта и тех, кто слушал русскоязычные песни в его исполнении "лицами русского языка и русского мира". После этого члены одной из патриотических организаций устроили драку, в ходе которой избили певца и сломали его технику.

В Патрульной полиции Львовской области сообщили, что инцидент произошел в 20:51. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы, а нападавшие скрылись с места преступления.

Напомним, харьковского депутата исключили из "ЕС" из-за отказа выступать на сессии на украинском. В политсиле уточнили, что аргументированные пояснения такого поступка не были предоставлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе русскоязычные посетители написали жалобу на продавщицу магазина за ее "говяжий язык".