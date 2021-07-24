Во Львове мужчина пожаловался в полицию из-за отказа жены заниматься сексом

Во Львове 44-летний местный житель обратился к правоохранителям из-за отказа жены заниматься с ним сексом. Он попросил у полиции "прислать две высокие Полины".

Об инциденте в Facebook сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий. Он произошел в Сиховском районе. По словам заявителя, жена "крадет у него любовь".

Мужчина несколько раз за ночь просил прислать к нему правоохранителей.

"За ночь несколько звонков на линию 102 от 44-летнего сиховчанина, вот один из них: "Заявителя ограбила женщина – женщина ворует любовь, женщина отказывается заниматься сексом, заявитель боится к ней приближаться, чтобы не обвинили в сексуальном домогательстве, просит направить две высокие Полины", – написала Рыбий.

Она уточнила, что Полина расшифровывается, как Полиция против насилия.

По словам пресс-секретаря, жены мужчины тогда не было дома. Ему якобы становится скучно, когда он выпьет.

Рыбий отметила, что его ждет наказание в виде штрафа.

"Он уже имел админматериал за ложный вызов в начале года. Тогда он заплатил копейки, теперь штраф выше, поэтому придется раскошелиться за свою выходку. Получил админматериалы за курение в подъезде и за ложный вызов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мужчина утопил жену в домашнем бассейне, чтобы не давать развод. После этого он убил себя ножом.