Во Львове мужчина посадил 9-летнюю дочь за руль и хвастался видео в сети: его нашла полиция

В сети завирусилось видео, на котором житель Львова посадил свою 9-летнюю дочь за руль – девочка везла своего отца и их собаку домой. И несовершеннолетний водитель, и пассажир, который хвастался этой поездкой на своей странице, не были пристегнуты ремнями безопасности. Вскоре 31-летнего блогера разыскала полиция.

На гражданина составили два протокола. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что было закономерно. Потому что это было не круто, а фейспалм", – написал он.

Мужчина на видео говорил, как он гордится своей дочерью, и давал ребенку советы по управлению авто.

"Езжай в своем ряду. Не останавливайся. Все-все. Молодец. Выравнивайся, чтобы тебя никто не обгонял. Умничка. Молодец. Папина доця. Вот так. Еще год и на гонки", – говорил львовянин.

За это на него составили протоколы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) и ч.2 ст. 126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая ездила по городу во время комендантского часа и нарушила ПДД. Как оказалось, у водительницы были признаки алкогольного опьянения, а в салоне находился ее малолетний ребенок.

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