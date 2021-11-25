Во Львове из-за внезапного инсульта умер 18-летний студент. Фото
В четверг, 25 ноября, умер студент Украинского католического университета, расположенного во Львове. У парня внезапно случился инсульт, после которого он неделю провел в коме и скончался.
Об этом сообщается на странице УКУ в Facebook. Артем Овсепян учился на втором курсе программы "IT и бизнес аналитика" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Сегодня утром после внезапного инсульта и недельного нахождения в коме отошел в вечность студент второго курса программы IT и бизнес аналитика Артем Овсепян", – сказано в сообщении.
Руководство вуза выразило соболезнования родителям, семье, друзьям и однокурсникам.
Напомним, что в октябре в общежитии Полтавы обнаружили мертвым 18-летнего студента. Внешних следов насильственной смерти тогда не нашли.
Как сообщал OBOZREVATEL, в том же месяце в Черновцах при странных обстоятельствах умер 21-летний студент. Он был гражданином Индии.