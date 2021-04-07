Во Львове депутата оштрафовали за безбилетный проезд в троллейбусе: она рассказала свою версию. Видео

Во Львове 41-летнюю депутата горсовета от "Европейской солидарности" Ольгу Посыпанко обвинили в безбилетном проезде в троллейбусе №29. Инцидент вроде случился во вторник, 6 апреля.

Как отметили в издании "ZAXID.NET", контроллеры зафиксировали, что у женщины нет билета, а проезд она якобы пыталась оплатить уже при проверке, аргументируя это тем, что ранее она говорила по телефону и не могла этого сделать.

В СМИ сообщили, что депутат якобы пыталась использовать свои связи в горсовете, чтобы не платить штраф, однако его все равно выписали. 140 гривен контролерам Посыпанко заплатила на месте. Отметим, что находясь в общественном транспорте со спущенной маской, женщина нарушила карантинные нормы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Контроллеры обнаружили пассажирку, которая пыталась приобрести проездной билет во время проверки, объясняя это тем, что разговаривала по телефону и не могла приобрести билет раньше. Во время контроля вела себя несколько свысока, ссылаясь на различные знакомства с должностными лицами в городском совете", – сказал бригадир контроллеров отдела контроля ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Фок.

Ольга Посыпанко отреагировала на инцидент на своей странице в Facebook. Она написала, что билет на проезд в троллейбусе у нее был до того, как появились контролеры. Женщина продемонстрировала скриншот, где видно, что его приобрели 6 апреля в 15:03, а в 15:04 депутат уже говорила по телефону.

Проверка в салоне, по ее словам, началась в 15:14. Посыпанко пишет, что показала контролеру билет, но она вернулась и попросила еще сделать это еще раз. Впоследствии депутата обвинили в том, что она не вовремя закомпостировала талон.

"Она объявила, что я нарушила правила проезда, мол, закомпостировали билет в то время, как они заходили в салон. Контроллер ссылалась на камеру, на которой размещался секундомер...На повышенных тонах эти представители муниципального органа власти начали меня обвинять, что мол я не в ту секунду закомпостировали билет", – сообщила депутат.

Посыпанко опровергла, что она пыталась применить связи в мэрии, чтобы избежать штрафа. На конечной остановке контроллеры вызвали полицию, которая должна была приехать через 40 минут, поэтому депутат, опаздывая на работу, решила оплатить штраф.

"Я подготовлю депутатское обращение к ЛКП "Львовэлектротранс". Нужно проверить деятельность таких контроллеров и правомерность их действий", – добавила Посыпанко.

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