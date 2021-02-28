В Ривне депутата от "ЕС" затравили за фото с ребенком на работе

В Ривне вспыхнула длительная дискуссия из-за фотографии, на которой депутат городского совета от партии "Европейская солидарность" Оксана Майборода с дочкой на руках докладывает во время мероприятия по озеленению города.

Фото опубликовал в Facebook местный активист Зураб Кантария, который похвалил депутата (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Оксана Майборода молодец, рассказывает о важности зеленых коридоров в городах с Полиной на руках", – написал он.

Однако в комментариях не все были в восторге от депутата. Одна из пользовательниц отметила, что брать детей с собой на официальные мероприятия, на работу и по делам – это неадекватно.

"Я считаю, что ребенок не должен страдать от желаний мамы. Мама молодец, когда делает карьеру не с ребенком на руках, а обеспечив при этом ребенку хорошие и интересные условия", – подчеркнула женщина.

Ей возразили, что детям лучше быть с мамой, а не самим или с чужими людьми сидеть дома, пока мама где-то далеко.

К комментариям присоединилась и сама Майборода. "Правильно, женщине с ребенком место дома на кухне и глядеть, потому что как может у активной мамы вырасти ухоженный ребенок?" – съязвила она.

Депутат посоветовала критикам "не совать нос", потому что ее ребенок, это ее дело.

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