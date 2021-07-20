Во исполнение Нацстратегии безбарьерности будет реализован проект, который поможет ветеранам начать собственный бизнес

Сейчас тысячи участников боевых действий и ветеранов мечтают о начале собственного дела. Впрочем очень часто они не имеют необходимой поддержки и знаний для того, чтобы воплотить свои бизнес-идеи в жизнь. Именно с целью решения этой проблемы Минветеранив начинает ветеранскую предпринимательскую инициативу G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Это государственная онлайн-платформа, которая будет способствовать социализации и привлечению ветеранов в экономически активную жизнь через создание собственного дела.

"Наша цель – создать такие условия, чтобы ветераны и участники боевых действий чувствовали постоянную поддержку не только в кругу единомышленников, но и знали, что в своих начинаниях могут рассчитывать на поддержку государства и общества. Мы много общаемся с воинами, которые вернулись из зоны проведения ООС, и от многих слышим мнение, что один из лучших способов социализации ветеранов – открытие ими собственного дела", – отметила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время второго заседания Совета безбарьерности.

Видео дня

"G2VEI" – это единственная цифровая платформа, на которой ветераны получат доступ ко всем необходимым сервисам для создания и развития бизнеса. Платформа будет создана по принципу "единого окна". Она должна стать еще и своеобразной социальной сетью для общения ветеранов и обмена бизнес-идеями. Сервисы онлайн-платформе не будут ограничены географией, поэтому воспользоваться ею можно будет в любом уголке страны.

В профильном министерстве отмечают, что фактически сейчас идет работа над созданием настоящего ветеранского бизнес-нетворкинга, который поможет не только ветеранам, но и членам их семей получить новые рабочие места. Цифровая платформа станет площадкой, где будут зарождаться и поддерживаться ветеранские стартапы.

Воспользоваться онлайн-платформой также смогут и семьи тех, кто отдал жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, и пострадавшие участники Революции достоинства.

По словам Юлии Лапутиной, реализация проекта будет стоить 5,6 млн гривен. В министерстве рассчитывают, что ветеранская онлайн-платформа полноценно заработает уже к концу 2022 года.

Проект реализуется в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Для ее выполнения, при активном участии 15 министерств, был создан План мероприятий на 2021-2022 годы. В План мероприятий вошли более 250 инициатив, среди которых выделены 7 флагманских проектов.

"Безбарьерность – это философия общества без ограничений. Это о внутренней готовности создавать среду, в которой будет комфортно всем. В План мероприятий привлечена мощная команда – это представители власти вместе с представителями общественности. Я бы даже назвала это не План мероприятий, а План изменений. И это об изменениях, которые могут быть воплощены в ближайшие два года и должны способствовать тому, чтобы безбарьерность стала новой общественной нормой", – отметила Елена Зеленская, которая выступила инициатором разработки Нацстратегии безбарьерности.

Инициативу Минветеранов "G2VEI", которая предоставит ветеранам и их семьям возможности для создания собственного бизнеса, было избрано одним из 7 флагманских проектов от различных министерств, которые будут воплощены в жизнь в течение ближайших двух лет.