Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

В городе Ле Блан-Мени установили памятник Анне Киевской – дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, которая была женой французского короля Генриха, а впоследствии стала королевой Франции. Город станет участником крупного международного проекта "Путь Королевы".

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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, принявший участие в мероприятии от Киева.

Он отметил, что открытие состоялось в рамках проекта по обмену памятниками выдающимся национальным деятелям истории и культуры.

Одно из первых исторически важных официально зафиксированных упоминаний о городе Ле Блан-Мени принадлежит именно Анне Киевской, рассказал Поворозник. Дочь Ярослава Мудрого написала о городе в далеком 1060 году.

"Отныне в городе Ле Блан-Мене будет стоять памятник Анне Киевской, а город станет участником крупного международного проекта - "Путь Королевы", который начался в древнем Киеве, когда юная дочь Великого князя Киевской Руси-Украины Ярослава Мудрого Анна отправилась в далекую Францию к своему будущему августейшему мужу Генриху I. Двигалась нынешними территориями Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Люксембурга... Все эти страны являются участниками нашего проекта", – рассказал Николай Поворозник.

Он также подчеркнул – это очень символично, что у Франции и Украины есть общее прошлое.

Это уже четвертый памятник Анне Киевской во Франции.

Первый памятник ей был установлен в XVII веке в монастыре Святого Викентия, в Санлисе близ Парижа. Дочь Ярослава Мудрого основала этот монастырь в 1065 году. Автор памятника изобразил Анну с миниатюрной моделью основанного ею монастыря в руке.

На памятнике сделана надпись: "Анна русская, королева Франции". 29 сентября 1996 по запросу украинской общины Франции и при содействии тогдашнего посла Украины во Франции Юрия Кочубея оригинальную надпись под статуей изменили на "Анна Киевская, королева Франции".

Еще один памятник королеве Анне установили в июне 2005 года в Санлисе. Его создали украинские художники – Валентин Зноба в соавторстве с Николаем Знобой. Этот памятник Украина подарила Франции.

А 2 октября 2018 памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого открыли в Тулузе.

Как сообщал OBOZREVATEL, памятник Анне Киевской в Тулузе украшает одно из исторических мест Франции – площадь Сен-Пьер.

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