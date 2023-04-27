newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

Надежда Данищук
Общество
2 минуты
3,7 т.
Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

В городе Ле Блан-Мени установили памятник Анне Киевской – дочери князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, которая была женой французского короля Генриха, а впоследствии стала королевой Франции. Город станет участником крупного международного проекта "Путь Королевы".

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, принявший участие в мероприятии от Киева.

Он отметил, что открытие состоялось в рамках проекта по обмену памятниками выдающимся национальным деятелям истории и культуры.

Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

Одно из первых исторически важных официально зафиксированных упоминаний о городе Ле Блан-Мени принадлежит именно Анне Киевской, рассказал Поворозник. Дочь Ярослава Мудрого написала о городе в далеком 1060 году.

"Отныне в городе Ле Блан-Мене будет стоять памятник Анне Киевской, а город станет участником крупного международного проекта - "Путь Королевы", который начался в древнем Киеве, когда юная дочь Великого князя Киевской Руси-Украины Ярослава Мудрого Анна отправилась в далекую Францию к своему будущему августейшему мужу Генриху I. Двигалась нынешними территориями Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Люксембурга... Все эти страны являются участниками нашего проекта", – рассказал Николай Поворозник.

Он также подчеркнул – это очень символично, что у Франции и Украины есть общее прошлое.

Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

Это уже четвертый памятник Анне Киевской во Франции.

Первый памятник ей был установлен в XVII веке в монастыре Святого Викентия, в Санлисе близ Парижа. Дочь Ярослава Мудрого основала этот монастырь в 1065 году. Автор памятника изобразил Анну с миниатюрной моделью основанного ею монастыря в руке.

Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

На памятнике сделана надпись: "Анна русская, королева Франции". 29 сентября 1996 по запросу украинской общины Франции и при содействии тогдашнего посла Украины во Франции Юрия Кочубея оригинальную надпись под статуей изменили на "Анна Киевская, королева Франции".

Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

Еще один памятник королеве Анне установили в июне 2005 года в Санлисе. Его создали украинские художники – Валентин Зноба в соавторстве с Николаем Знобой. Этот памятник Украина подарила Франции.

А 2 октября 2018 памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого открыли в Тулузе.

Во Франции установили памятник дочери Ярослава Мудрого королеве Анне. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, памятник Анне Киевской в Тулузе украшает одно из исторических мест Франции – площадь Сен-Пьер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!