Во дворце Медведчука нашли 'Золотой вагон-ресторан' со стаканами с гербом России. Фото

Беглый народный депутат от "ОПЗЖ" и украинский олигарх Виктор Медведчук владел роскошным "Золотым вагоном", который стоит на территории брошенного им впопыхах замка в Пуще-Водице. Убранство вагона-ресторана поразило очевидцев излишествами драгоценных металлов и утварью с гербом России.

Фотографии с импровизированного перрона сделали журналисты "Слідство.Інфо". Один из рабочих, который принимал участие в ремонте сего объекта рассказал, что вагон был подарком Медведчуку от его жены Оксаны Марченко на день рождения супруга в августе прошлого года.

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На синем вагоне выбито название американской компании Pullman, которая занимается производством элитных автомобилей и железнодорожных вагонов класса "люкс". Тем не менее и снаружи, и внутри подарок Медведчука является не оригиналом, а почти точной репликой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в особняке Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, провели обыски. Масштабы роскоши несопоставимы с безвкусицей, олигарх и кум Путина буквально чах над несметным богатством.

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