Портрет Марченко, десятки шуб и пулемет: журналисты побывали во дворце Медведчука в Пуща-Водице. Фото

Журналистам удалось пробраться на территорию дворца Виктора Медведчука, нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума президента РФ Владимира Путина. В доме нашли "шубохранилище" жены политика, тарелки от Hermes Paris стоимостью 11 тыс. грн и даже пулемет "Максим".

Пока кум Путина сидел под домашним арестом, он также реконструировал свой дворец в Пущи-Водице. Об этом говорится в материале "Следствие. Инфо".

При этом сам дворец пуст, внутри сейчас голые стены и деревянные балки. На полу разложен гипсовый орнамент будущего потолка. В будущем дворце должно было быть больше 100 отдельных помещений: залы, кухни, спальни и др. Кстати, здание имеет площадь более 2 тыс. кв. м.

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В глубине дворца Медведчука уже завершалось строительство бассейна, а стены уже украшены мраморной плиткой. Кроме того, на территории дворца есть еще несколько домов, а возле озера расположен домик в японском стиле, с другой стороны – еще один, похожий на охотничий.

Внутри дома много ценных вещей и предметы роскоши, которые Медведчуки спрятали в картонные коробки и перенесли в хозяйственные помещения.

Комнаты в доме заставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками. Большинство из них просто лежат друг на друге. Среди картин стоял игровой автомат Admiral XXXL.

На одной из картин с золотыми рамами изображена жена Медведчука Оксана Марченко, а рядом лежит рамка с надписью "Оксана Марченко лучшая". Возле нее же гардероб с платьями и вечерними нарядами.

На подоконнике стоит стационарный телефон, а на кнопках подписи: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", "кинотеатр", кабинеты, спальни и многое другое. Также в доме есть целое "шубохранилище" – это отдельная комната, где хранятся меховые вещи жены Медведчука.

"Мы насчитали несколько десятков шуб и других элементов гардероба. На полочках стоят головы манекенов с меховыми шапками на них", – говорится в материале.

В коридоре стоят большие коробки, внутри их – еще меньшие коробки оранжевого цвета с логотипом французской компании Hermes Paris. В них же роскошные тарелки и сервизы, которые стоят сотни, а иногда тысячи евро за единицу.

Так, одна из небольших тарелок, на которой изображен леопард, стоит 11 тыс. грн. Посуда элитной фирмы в коробках насчитывает десятки или сотни штук.

В подвале кума Путина нашли чемоданы Louis Vuitton и другие дорогостоящие предметы. Так, из-под черного мусорного пакета виден чемодан, который внешне напоминает модель Louis Vuitton Alzer-80. На официальном сайте стоимость его составляет 400 тыс. грн.

Рядом с хрустальной люстрой стоит пулемет "Максим". В надписи на нем говорится, что это подарок Медведчуку от его охранников и водителей. Был вручен куму Путина в 2004-м, в честь 50-летия.

Совсем недавно был подписан закон о принудительном изъятии и национализации российских активов на территории нашего государства. Вероятно, сюда отнесут и дворец Медведчука.

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