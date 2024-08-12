ВО 'Батькивщина' передала новую партию техники воинам на фронте и оборудование для прифронтовых больниц

Команда ВО "Батькивщина" во главе с лидером Юлией Тимошенко при поддержке благотворительных фондов продолжает помогать военным, поддерживать врачей и обеспечивать прифронтовые госпитали дорогостоящим оборудованием. Только за последние две недели партийцы оказали помощь более 30 медучреждениям в 7 областях Украины. Об этом рассказал первый заместитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, заместитель председателя ВО "Батькивщина", руководитель Киевской городской организации ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.

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"С первых дней полномасштабного вторжения наша команда под руководством Юлии Тимошенко при поддержке благотворительных фондов проводит масштабную работу по обеспечению больниц, военных подразделений, госпиталей на линии огня всем необходимым. Только за последние две недели наша команда побывала в прифронтовых городах Харьковщины и Донетчины, посетила больницы в центральном и южном регионах и передала тонны ценного оборудования военным и врачам. К этой гуманитарной миссии присоединились партийцы Киева, Харьковской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской областей", – рассказал Валерий Дубиль.

Так, партийцы совместно с благотворителями обеспечили два военных подразделения на Донецком направлении генераторами, мавиками, старлинками, зарядными станциями и другими средствами. В прифронтовом госпитале "с нуля" оборудовали кабинет гастроколоноскопии (Япония, Fuji) и доставили на передовую очередную партию аппаратов для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) – в общей сложности уже более 50 таких аппаратов спасают жизнь раненых на разных участках и в военных госпиталях.

"Наша команда вместе с несколькими мощными благотворительными фондами работает в буквальном смысле без перерывов и выходных, оперативно закрывая потребности как военных, так и медиков на передовой. Мы выезжаем непосредственно на фронт, общаемся с людьми, узнаем их потребности и, не медля, доставляем им помощь. Передаем грузы и в больницы и медицинские институты Киева, Харькова, Одессы, Черкасс, Чернигова, ведь эти города также принимают и лечат многих раненых военных, переселенцев, мирных граждан. Пока ВСУ защищают нас на линии огня, наша команда стала надежным тылом для армии, медиков и людей. И мы продолжим эту работу, пока Украина не одержит победу и не вернет мир!" – резюмировал Валерий Дубиль.