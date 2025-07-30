Внутри компании создали целую фронтовую инфраструктуру: журналистка OBOZ.UA исследовала, как 'Интерпайп' поддерживает защитников

Я занимаюсь активным волонтерством еще с самого начала полномасштабного вторжения. У меня, как и у многих украинцев, есть близкие на фронте, друзья, которые ушли добровольцами, знакомые, которые не вернулись. За эти годы я научилась самостоятельно собирать посылки, искать бронежилеты, турникеты, лекарства, амуницию. Иногда казалось, что я уже видела все.

Однако, когда мне предложили посетить патронатную службу компании "Интерпайп", я поняла, что хочу посмотреть, как это работает на более системном уровне, и глубже понять, как крупные бизнесы заботятся о своих сотрудниках. Потому что когда большая компания берет на себя часть заботы о своих подчиненных – это не просто логистика, это культура поддержки. Поэтому я собрала вещи и поехала в Днепр.

Днепр. День 1. Украинская промышленная компания Интерпайп

В офисе Украинской промышленной компании ИНТЕРПАЙП

Меня встретили в офисе, который одновременно является и штабом, и складом. Сразу стало понятно, что люди приходят сюда не просто работать – они тянут большой фронт работы. На складе – куча коробок с логистическими стикерами, у стены – стопка спальников, в углу – с десяток коробок с турникетами.

"Это последняя модель турникетов, сертифицированные, хорошие", – объясняет руководитель Патронатной службы Юлия Кишинская, провожая меня на склад. Такой склад в "Интерпайпе" выглядит, честно говоря, как в крупной логистической фирме: ряды полок, каждая коробка промаркирована, все подписано, аккуратно выложено. Но за каждым пакетом – человек. "Это – на Харьковское направление: ребята попросили аптечки, потому что там нехватка. Это – на Донецкую область: старлинк и зарядная станция. А вот здесь – дроны", – рассказывает Юлия.

По словам координатора Яны Уваровой, на каждого военного у них заведен отдельный файл. В таблицах – размеры одежды и обуви, контакты близких, полная история взаимодействия. Ежедневно кто-то просит новую флиску, кто-то – чтобы просто позвонили. И это не преувеличение.

Она также отметила, что у каждого координатора примерно 200 подопечных, то есть 200 военных, с которыми ведется постоянная коммуникация.

"Если парень попадает в больницу – мы узнаем, где именно, что нужно. Помогаем с лекарствами, иногда с бытовыми вещами. Бывает, что семья не может приехать, – тогда мы стараемся заменить их. Пакет с домашними вещами, немного сладостей, открытка – и он уже не один", – отмечает Яна.

Среди коробок я вижу маленький пакет. В нем аккуратно сложены детские рисунки. Спрашиваю, что это. "Мы иногда вкладываем такие вещи в посылки. Детский рисунок – это мощная штука. Ребята потом присылают фото, как рисунки приклеены в блиндажах, и говорят, что это их оберег", – делится Юлия.

Патронатная служба ИНТЕРПАЙП

Мы поднялись на девятый этаж – в "офис" Патронатной службы. Это настоящее сердце всего процесса. В кабинете висят десятки флагов и шевронов. Каски с подписями на память, небольшие сувениры – у каждой вещи своя история.

"Этот флаг – от 93-й, а вот этот – из Бахмута, еще до того, как все там превратилось в ад", – рассказывает Юлия, показывая на ткань с автографами. В комнате, где работают координаторы, не стихала работа. Кто-то говорил по телефону и заполнял таблицы, кто-то формировал список на новую передачу. Все это выглядело как оперативный центр большой операции. Но вместо военных в камуфляже – девушки и парни с ноутбуками.

Координатор Яна сидела с телефоном в руке, видно было, что день в разгаре – она уже успела поработать с десятками запросов. "Бывает, что ребята звонят просто поговорить. Поддержка – это не всегда о посылке. Мы – связь с домом, с нормальной жизнью", – отмечает она.

Я расспрашиваю о самом болезненном – о пленных и погибших. Юлия вздыхает, видно, что тема непростая. "Мы на связи с семьями еще до того, как что-то произошло. Мы знаем жен, мам, сестер, детей. Через них передаем пакеты, через них часто получаем запросы. А когда случается беда – мы не исчезаем. Это очень важно, ведь люди должны знать, что они не остались один на один с горем", – рассказывает она.

"Интерпайп" также занимается и детьми погибших, пропавших без вести и пленных военных. "На Николая мы всегда спрашиваем ребенка, чего он хочет. Не покупаем просто какую-то игрушку – ищем именно то, о чем мечтает. Велосипед? Гитара? Конструктор LEGO, который не могли позволить?" – рассказывает Кишинская.

В Патронатной службе мне также довелось познакомиться с координатором Дмитрием Зайченко. Его история запомнилась особенно. Он бывший военный, служил в 47-й бригаде, а сейчас работает здесь. "После демобилизации я не мог вернуться к обычной жизни. Работа в ресторане, разговоры о быте – все раздражало. А здесь я понял, что могу быть полезным", – рассказывает он. Как и другим ветеранам, Дмитрию оказывают медицинскую, психологическую и юридическую поддержку. И прислушиваются к его опыту военного, он сам координирует запросы, помогает бойцам и общается с семьями.

Корпоративная поликлиника ИНТЕРПАЙП

После искреннего разговора с координаторами меня пригласили в корпоративную поликлинику "Интерпайп". Только зашла внутрь – сразу стало видно, что здесь все работает слаженно: терапевты, хирурги, физиотерапия, лаборатория – полный спектр медицинских услуг для работников компании. Но самое ценное – в клинике оказывают помощь и тем, кто работал на предприятии, а сейчас стал на защиту страны.

"Мы своих не оставляем. Человек, который вернулся с фронта, может получить здесь все – от консультации терапевта до поддержки психолога. Если он сейчас на позициях – мы связываемся по телефону, назначаем лечение, высылаем лекарства прямо туда", – рассказала мне директор поликлиники Татьяна Каптелова.

Во время нашего разговора Татьяна показывает таблицу с именами, диагнозами, историей обращений. "Все фиксируем, следим, кто в чем нуждается. Это не поток людей – это конкретные наши ребята, которых мы знаем давно, еще с цехов", – подчеркивает она.

Мне также стало известно, что прямо сейчас на первом этаже клиники активно строят Центр поддержки ветеранов. Реконструкция уже почти завершена, а открытие планируют в сентябре.

"Здесь будет новое пространство, где будут работать врачи, психологи, реабилитологи. Также планируем внедрять арт-терапию, йогу, групповые встречи, личные консультации. Важно работать с внутренними переживаниями, ведь человек может быть целым снаружи, но разбитым внутри. Главное – не оставить его одного с этим", – отмечает Татьяна.

В той же клинике я пообщалась с психологом Викторией Блищик, которая работает с ветеранами. Она рассказала, что самое важное – просто быть рядом. "Ветераны не всегда сразу готовы говорить. Но если ты рядом, если не давишь, не морализируешь – они сами открываются, и тогда начинается настоящая работа", – говорит она.

По ее словам, у многих ребят – ПТСР, тревожность, синдром вины. Но есть и те, кому просто нужно, чтобы кто-то выслушал, признал их чувства нормальными, не смотрел сверху. "Мы работаем с каждым индивидуально. Здесь нет конвейера. Есть люди, которые возвращаются к нам снова и снова. И мы всегда рядом", – говорит психолог.

На предприятии ИНТЕРПАЙП

После визита в клинику меня пригласили на одно из предприятий, чтобы посмотреть, как "Интерпайп" возвращает к гражданской жизни ветеранов.

Меня встречает Максим Горбатюк – руководитель машиностроительного комплекса. "Мы хорошо понимаем, что не каждый может вернуться на ту же должность, где работал до войны. Кто-то не может стоять долго, кому-то сложно переносить вес. Поэтому мы подбираем нагрузки и задачи под каждого конкретного человека, подстраиваем график работы, бытовые условия", – рассказывает он по дороге по цехам.

Вижу в цехе мужчину на протезе. Он работает уверенно, точно, взвешенно. "Вот Виталий – вернулся к нам после ампутации. Три месяца учился быть оператором станка с ЧПУ, а теперь работает самостоятельно", – отмечает Горбатюк.

Максим показывает еще несколько рабочих мест, где трудятся ветераны. Говорит, что каждый экс-военный получает комплексную поддержку. "Сначала – медосмотр, потом – обучение. Объясняем, что можно, что не стоит. И главное – никто никого не заставляет. Человек должен сам хотеть вернуться. И когда он видит, что здесь его ждут, что здесь о нем позаботились, – это дает силу", – подчеркивает руководитель.

Днепр. День 2. Пасека

Мероприятие для ветеранов Интерпайп

Казалось, я уже увидела все. Однако на второй день моего пребывания в Днепре меня пригласили на мероприятие для ветеранов, которое "Интерпайп" организовывает регулярно – каждую неделю. Это лишь один из многих форматов поддержки, которые компания создает для работников, их семей и детей, в том числе тех, кто прошел войну.

Собрались все на пасеке, среди зелени и ульев. Когда я приехала, на месте уже было более 40 человек: ветераны, их семьи, дети, координаторы. Все обнимались, смеялись, радовались встрече, хотя еще год назад большинство из них даже не знали друг друга.

На первой локации – накрыты столы с чаем, домашними вкусностями и свежим медом, потом прогулка по территории. Кто-то слушал истории о жизни пчел, кто-то – рыбачил. Именно возле пруда я увидела мужчину с протезом. Позже я узнала, что Ярослав получил ранение на фронте, прошел протезирование, но не только не сломался, но и вернулся к работе в одном из цехов "Интерпайпа". Он признается, что компания поддерживала его и во время службы: передавала тактическую амуницию и технику, бронежилеты, принадлежности для разминирования и даже еду для его собаки.

Рядом я встретила девочку, которая держала за руку своего папу, который после тяжелого заболевания под Авдеевкой демобилизовался и устроился на предприятии, а недавно еще устроил туда и свою жену.

"Мне нравится ходить на такие мероприятия с папой. В Никополе из-за обстрелов пойти некуда, а здесь мы вместе", – отметила дочь ветерана.

Координатор "Интерпайпа" рассказала, что все начиналось с иппотерапии, а теперь уже есть десятки форматов реабилитации: рыбалка, мастер-классы, гончарство, роспись подушек, пчеловодство. "Мы пробуем разное, советуемся с психологами. Кому-то нужен покой, кому-то – движение, а кому-то – просто побыть с теми, кто понимает", – заметила она.

После чаепития началась творческая часть – роспись подушек. К моему удивлению, рисовали все, даже мужественные ветераны взяли в руки кисти и вместе с детьми выводили на ткани цветных пчелок. Завершился день совместным ужином – вкусным, простым, домашним и, главное, теплым. Как оказалось, патронатная служба "Интерпайпа" – это слаженная система заботы, которая охватывает каждого военного и его семью, от первого запроса до возвращения домой.