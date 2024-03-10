Внезапно стало плохо: в Закарпатье похоронили школьника, который умер во время урока физкультуры. Фото

В Ужгороде 9 марта простились со школьником, внезапно умершим во время урока физкультуры. Трагический инцидент произошел 7 марта, парню внезапно стало плохо на уроке и он потерял сознание.

Медики, которые прибыли на место происшествия, несколько часов проводили реанимационные мероприятия, однако, к сожалению, спасти юношу так и не удалось. Об этом сообщил Виталий Глагола, журналист и депутат Ужгородского городского совета.

Георгий Гибалов был учеником 10 класса Ужгородской общеобразовательной специализированной школы-интерната Закарпатского областного совета, известной среди горожан как "ужгородский лицей".

"Сегодня в Ужгороде попрощались с Георгием Гибаловым – учеником, внезапно умершим на уроке в школе. В полиции расследуют все обстоятельства, в частности проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти парня", – сообщил Глагола.

Ранее сообщалось, что во Львове скончался пятилетний Велес Пашник, упавший в глубокую кому во время операции по удалению молочных зубов в частной стоматологической клинике. После того, как у мальчика диагностировали смерть мозга, он оставался без сознания в течение месяца.

В Украине зафиксировано два случая смерти младенцев в роддомах – в Одессе и Львове. В первом случае 16 февраля скончался один из новорожденных близнецов, а во втором – новорожденная девочка умерла на четвертый день от инфекции.

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