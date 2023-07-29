'Вместе – к победе': Залужный и Наев поздравили украинских спецназовцев с праздником. Видео

Каждый год 29 июля свой профессиональный праздник отмечают воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Во время войны с Россией они выполняют самые сложные задачи на самых опасных направлениях.

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С Днем ССО воинов, мужественно защищающих независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, поздравили командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Залужный по случаю профессионального праздника ССО выложил видео с кадрами боевой работы воинов.

"Поздравляю боевых побратимов из Cил специальных операций Вооруженных сил Украины с праздником! Спасибо за вашу преданную борьбу за Украину! Вместе – к Победе", – написал он.

О том, что Украина непременно победит, в частности, и благодаря доблести и мужеству спецназовцев, упомянул и Наев.

"Уважаемые операторы Сил специальных операций! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы всегда там, где опаснее всего. Выполняя сверхсложные задачи, вы подтверждаете свой профессионализм и мастерство, мужество и героизм, верность военным традициям и украинскому народу. Вы, без сомнений, являетесь мощным фактором национальной безопасности и играете решающую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны", – подчеркнул командующий ОС ВСУ.

Он поблагодарил воинов ССО за то, что они делают для предстоящей победы.

Напомним, ранее спецназовцев с профессиональным праздником поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил защитников за победу во время войны и назвал их "воинами с несокрушимой волей".