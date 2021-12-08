Власть только обсуждает проблему разорения почвы, но до конкретных действий не доходит – эксперт

Профессиональные экологи предостерегают – состояние сельскохозяйственных земель в Украине критическое. Ежегодно почти 500 млн тонн украинских пахотных земель испытывают эрозию, плодородие почв уже опасно уменьшилось более чем на 32 млн га.

Об этом говорится в сюжете "5 канала". Отмечается, что пока эко-активисты борются с работой промышленности, серьезная экологическая проблема отодвигается на задний план (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперты говорят: проблему обсуждали и правительство, и Министерство агрополитики, но одного обсуждения мало – ее нужно решать.

"На самом деле, правительство и Минагрополитики говорят о том, что у нас такая проблема, что десятки миллионов гектаров в Украине подвергаются деградации и необходимо внедрять конкретные действия в направлении сохранения этих почв, но до реальных действий никогда не доходит", – настаивает эксперт по землепользованию Михаил Амосов.

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Специалисты же отмечают, что производить действия нужно немедленно. Если вопрос не решать сегодня, последствия будут масштабными – начиная от дефицита питьевой воды и засухи, заканчивая глобальными изменениями климата.

"Самое сложное, самое тяжелое последствие – это глобальные изменения климата. Они напрямую связаны с количеством углерода в атмосфере, и по мировым подсчетам, около 20% всего нынешнего углерода в атмосфере вернулись туда из-за распашки почв, то есть минимум на 1/5 глобальных изменений климата связанные с распахиванием", – отмечает глава ОО "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк.