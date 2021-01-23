С началом российско-украинской войны Служба Безопасности Украины перестала быть филиалом российской "спецуры" и начала процесс активного становления, как украинская национальная спецслужба.

Тысячи офицеров-патриотов начали жертвенную борьбу против российской агрессии, проводя сотни специальных операций по защите государственности и территориальной целостности нашего государства.

Было много побед, были болезненные потери и поражения, довольно часто спецоперации проводились на уровне лучших спецслужб мира...

Знаю об этом не со слов "кого-то", потому что порой украинские добровольцы были (и сейчас есть) непосредственными участниками таких действий... И мне неоднократно приходилось "давать добро" и влиять на те или иные процессы, сотрудничая с собратьями из СБУ.

Конечно, в деятельности Службы всегда было много ошибок и недостатков. Так бывает, когда огромная специальная структура развивается и действует, а к тому же, в ее деятельность часто вмешивается политиканство...

Но, у меня никогда не было сомнений в патриотизме и профессионализме руководства Службы. Такие Генералы как Василий Грицак, Виталий Маликов и другие Офицеры – мои Братья по оружию – достойно руководили Службой и могут честно смотреть в глаза украинцам...

Теперь же сердце кровью обливается, когда видишь как "зеленая" власть превращает в пепел все, к чему прикасается. В том числе речь идет и о Службе безопасности Украины...

Последние события с криминальными "разборками" внутри Службы, с участием представителей различных "финансово-текущих кланов", расставили все точки над "и".

Теперь всем стало понятно, что "странная" кадровая политика Зеленского и Баканова, когда на большинство высших должностей в СБУ назчались люди, которые не имели никакого отношения к Войне за независимость; когда звания "бригадный генерал" давалось за "верноподаннечество" и умение "сбивать бабло", а не за заслуги перед Родиной или профессиональное и качественное управление подразделениями Службы, Что "слитие " врагу спецоперации украинских спецслужб по "вагнеровцах" и т.д. – все это было только началом попытки ликвидации СБУ как одного из важнейших факторов по защите государства во время Войны за Независимость.

И это – непосредственная зона ответственности Владимира Зеленского. Даже, не Баканова... Потому что это не "тарифы", не "большое крадивництво", не "какаяразница"...

Это удар по основам государственности Украины.

Считаю, что немедленно по факту "заказ убийства" одними офицерами СБУ других должно быть созвано экстренное заседание СНБО, проведено закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отправлен в отставку лейтенант Баканов и др.

Но, подчеркну, это все следствие управления государством человека, не способного это делать. Поэтому, лучший выход для всего украинского народа – это отставка президента Украины и проведения досрочных президентских выборов.

И чтобы принять такое важное для государства решение, Владимиру Зеленскому надо иметь смелость, честь и достоинство...

P.S. Безусловно, что и сейчас в Службе безопасности Украины подавляющее большинство достойных офицеров, которые с честью выполняют свой долг. Но, при таком руководстве, эффективность их деятельности сведена к минимуму...

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