Власть должна воспринимать ветеранов войны как самый ценный ресурс – Гудыменко

Долг государства – позаботиться о качественной социализации, обучении и монетизации льгот для ветеранов, ведь они – самый ценный ресурс для страны.

Об этом в программе "Шах и мат" на телеканале "Открытый" в Днепре рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Ветеран – это идеальный гражданин, который решил, что свобода и жизнь государства гораздо важнее его жизни. Государство это игнорирует. С моей точки зрения, ветераны – это ресурс №1 для государства. Это люди, которые были готовы за Украину умереть. Они с меньшей вероятностью поедут в другую страну, их дети будут с большей вероятностью патриотами Украины", – заверил Юрий Гудыменко.

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Он призвал государственные институты работать комплексно и продумывать системную социальную политику по отношению к ветеранам уже сейчас.

"Ветераны попадают для государства в некую "копилочку", где написаны "льготники". Это изобретение с советских времен: ветерану надо дать какие-то льготы, компенсации, чтобы он исчез из виду. Этот подход механистичен: люди нас защищали – мы дадим им субсидию" 25%. При этом игнорируется вопрос социализации ветеранов", – очертил проблему Гудыменко.

По словам военного, государство должно не раздавать подачки, а сделать все для благоприятных условий для адаптации, саморазвития, построения собственного бизнеса и обучения детей ветеранов.

“Нам нужно полностью перестроить отношение к ветеранам. Все министерства, Верховная Рада должны двигаться в одном направлении и принимать во внимание монетизацию. То есть не льготы, а деньги, которые можно инвестировать в себя, в семью, в развитие. Следующее – это образование, возможности для профориентации. Третье – социализация, в том числе комфортные условия для психологической реабилитации", – подытожил Гудыменко.