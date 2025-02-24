'Вкус свободы': в США представили проект о проблемах освобождения украинских пленных

Защитник Мариуполя Александр Дидур в рамках адвокационного проекта "Вкус свободы" представил в американской пекарне Dog Тag украинское лакомство – "Казацкий медовик". С каждым куском медовика посетители пекарни будут получать карточки с историями украинских героев, прошедших российский плен.

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Проект "Вкус свободы" призван повысить осведомленность о проблеме освобождения украинских военнопленных за границей.

"Каждый день в плену – это борьба за выживание, но хуже всего – это неизвестность. И сейчас тысячи украинских военных остаются там. Их пытают, держат в нечеловеческих условиях. Их жизнь зависят от того, насколько громко мир будет о них говорить. Сегодня мы в пекарне Dog Tag представим аутентичное украинское лакомство – "Казацкий медовик". Покупая его, вы получите открытку с историей реального украинца, прошедшего плен. Я призываю вас распространять эти истории, ведь это поможет узнать преступления России еще большему количеству людей. Следовательно, еще больше людей смогут присоединиться к борьбе за украинских пленных", – заявил Александр Дидур перед американским сообществом.

"Казацкий медовик" – семейный рецепт защитника Александра Дидура. Он был отобран среди десятков других в рамках совместного проекта ОО "Сердце Азовстали", "1+1 media", канала "1+1 Украина", утреннего проекта "Завтрак с 1+1" и американской ветеранской организации Dog Tag.