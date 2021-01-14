Вирусолог рассказала, опасен ли коронавирус-мутант для украинцев

Украинцам не стоит беспокоиться из-за новых угроз британского штамма коронавируса. Ведь он не вызывает более сложного течения заболевания.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко. По ее словам, на самом деле COVID-19 мутировал уже много раз.

"Штамм, о котором заявили британцы, легче проникает в клетку (скорее всего, мутации улучшили связывание вируса с рецепторами клетки), из-за чего чаще, нежели его предшественник, поражает детей. Нельзя сказать, что мутировавший вирус агрессивнее – новый штамм не вызывает более тяжелого течения болезни", – заверила эксперт.

Кроме того, Мироненко подчеркнула, что те люди, которые уже переболели или получили вакцину, получат базовый иммунитет к возбудителю. Поэтому попадение новой модификации коронавируса в их организм будет уже менее опасным.

"Не исключаю, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию (SARS в 2003 году или ближневосточный MERS в 2012 году), уже защищены иммунитетом от нынешнего COVID-19", – добавила вирусолог.

Подытоживая, Мироненко сказала, что пока невозможно окончательно спрогнозировать, как мутация коронавируса повлияет на эффективность вакцинации. Однако привычные тесты способны легко выявлять его.

"Думаю, вскоре коронавирус превратится еще в одну респираторную инфекцию. Любой инфекционный возбудитель при широком распространении теряет свою агрессивность", – считает профессор.

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