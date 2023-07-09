Винницкий военком тайно получил квартиру вместо воина: расследование

Руководитель Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки ВСУ Роман Потерлевич мог тайно получить квартиру от застройщика и волонтера. Речь идет о недвижимости, которую обещали одному из украинских воинов.

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Об этом говорится в расследовании проекта Компромат.leaks. Как отмечается, в начале 2023 года винницкий застройщик и волонтер Владимир Хоменко анонсировал выделение восьми квартир для семей военных и добровольцев, ныне защищающих Украину.

Расследователи пишут, что семь украинских семей уже получили жилье, фамилии владельцев известны, о них писали журналисты.

Однако относительно восьмого героя данных нет – застройщик информацию не предоставил, объяснив, что человек якобы хочет остаться неназванным, потому что воюет.

В то же время, по информации Компромат.leaks, восьмая квартира на 65 м. кв. якобы тайно отошла руководителю военкомата Винницы. Недвижимость записана на его 70-летнего отца Потерлевича Николая Ивановича.

Авторы проекта добавили, что застройщик отказался комментировать ситуацию, лишь посоветовал обратиться с данным вопросом к главе Винницкой ОВА Сергею Борзову.

Кроме того, "подарком" заинтересовалось Государственное бюро расследований.

Ранее в Украине разгорелся скандал вокруг военкома Одесской области Евгения Борисова, у которого журналисты обнаружили роскошную недвижимость в Испании. После расследования в СМИ его уволили с должности, об этом официально распорядился президент Украины Владимир Зеленский.

Также продолжается расследование его возможного участия в коррупционных схемах.

Кроме того, глава государства поручил срочно создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и НАПК для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что весной 2023 года Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей с должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиумкласса под видом гуманитарной помощи.

А еще он "прославил" испанскую Марбелью: по данным СМИ, во время полномасштабной войны его мать стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью несколько миллионов евро, а жена – офиса. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

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