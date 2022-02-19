Види на Земле вымирают дважды: ученые объяснили суть теории

Исчезающие с лица нашей планеты виды вымирают дважды, сначала – физически, а затем исчезая из памяти людей. Такое "растворение" в небытие является более разрушительным явлением, чем это представлялось ранее.

Об этом идет речь в исследовании британских ученых. Отмечается, что когда вид исчезает из нашей коллективной памяти и культурных знаний, он вымирает окончательно. Эта вторая форма – социальное вымирание – меняет наш взгляд на окружающую среду и может повлиять на усилия по ее сохранению.

Исследователи отметили, что что по мере того, как все больше и больше видов существ исчезает из нашей памяти, происходит изменение наших представлений о том, насколько важно защищать то, что осталось.

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"Социальное вымирание может повлиять на усилия по сохранению окружающей среды, направленные на защиту биоразнообразия, потому что оно может снизить наши ожидания в отношении природы", – объяснил в комментарии EurekAlert исследователь биологических систем Джош Ферт из Оксфордского университета в Великобритании.

Свои выводы эксперты основывают на детальном изучении десятка предыдущих работ, в рамках которых были проанализированы символическое и культурное значение того или иного вида существ/растений, их связь с людьми.

Исследователи отметили, что социальное вымирание обычно, но не всегда, происходит практически сразу после биологического вымирания. Иногда оба вымирания могут произойти одновременно, в зависимости от того, насколько хорошо и широко известен тот или иной вид.

"Одним из примеров являются лекарственные растения. Многие из них, вероятно, вымрут, стершись из памяти общества, хотя они все еще существуют в природе, потому что со временем мы заменили традиционные травяные лекарства более современными альтернативами, теряя при этом знания предков", – рассказал Ферт.

Ученый добавил, что наше осознание и память о таких видах постепенно трансформируются и часто становятся неточными, стилизованными или упрощенными и отделяются от реальности.

"Возьмем, к примеру, голубых ара Spix, которые в настоящее время вымерли в дикой природе: в бразильском отчете о сохранении за 2013 год было опрошено 242 ребенка из прежней среды обитания этой птицы, и почти все они ошибочно полагали, что этот вид происходит из Рио-де-Жанейро из-за появления в 2011 году анимационного фильм "Рио", – пояснил специалист.

В конечном итоге исследователи обнаружили множественные связи между вымиранием видов и отсутствием поддержки сохранения биоразнообразия.

"Иными словами, важно сохранять воспоминания и записи о вымерших видах, чтобы понять, что было утрачено", – подчеркнул эксперт.

Команда заключила, что впереди еще много случаев вымирания видов, если что-то не будет предпринято для их сохранения уже сейчас.

Они добавили, что в какой-то мере процесс вымирания видов неизбежен. Но стоит помнить, что исчезновение одних видов последовательно приводит к исчезновению других. А такой эффект домино рано или поздно может затронуть людей.

Ранее биологи из Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже (Франция) заявили, что на нашей планете уже начался шестой этап массового вымирания видов. Эксперты пришли к выводу, что с 1500 года Земля могла уже потерять от 7,5 до 13% из двух миллионов известных на Земле видов (150 000–260 000 видов).

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